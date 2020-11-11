▲800元有找吃爆和牛，連鎖品牌築間跨足火鍋吃到飽市場搶客。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

天冷吃火鍋！在全台擁有60家分店的築間餐飲集團首度跨足吃到飽，看好台中人愛吃火鍋、愛嚐鮮，一口氣在台中開2家和牛火鍋吃到飽餐廳「有之和牛」，主打788元就能享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽。另外還有少見的韓國哈蜜瓜霜淇淋，供消費者無限取用，搶攻火鍋市場。

築間坦言，今年5月之前各店業績受疫情衝擊下滑，但5月過後迅速回溫，尤其後疫情時代餐飲市場翻倍成長，集團也加快展店速度，除了和牛品牌之外，今年也增加燒肉品牌「燒肉Smile」。

▲800元有找吃爆和牛，連鎖品牌築間跨足火鍋吃到飽市場搶客。（圖／記者游瓊華攝）。



築間表示，新和牛品牌主打788元就能享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽：1580元可享用日本特選和牛雪花及日本特選和牛霜降吃到飽。豚肉部分則選用台灣豚雪花、特選豚梅花，搭配干貝昆布、老熬牛骨、九葉青花椒等鍋底。

此外，店內也提供自助吧包含蔬菜、餃類、丸類、冰飲品及甜點等，以及從韓國原裝進口的哈蜜瓜霜淇淋，強調口感綿密，有濃濃哈密瓜香氣，供消費者無限取用。

▲店內還有韓國進口霜淇淋機。（圖／記者游瓊華攝）。



▲800元有找吃爆和牛，連鎖品牌築間跨足火鍋吃到飽市場搶客。（圖／記者游瓊華攝）

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