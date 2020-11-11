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快訊／好市多北台中店開幕倒數　獨家商品12日對外公布

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▲好市多北台中店開幕倒數，獨家商品12日公布。（圖／記者游瓊華攝）

▲好市多北台中店開幕倒數，獨家商品12日公布。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中部民眾引頸期盼、知名美式賣場COSTCO好市多北台中店將在11月20日開幕，開幕大型帆布也已掛上。消費者好奇，台中第二間好市多到底會有那些獨家商品，官方將在12日對外布。據了解，北台中店開幕獨家商品有可能仿造上海模式，獨家商品除了生活用品外，有機會出現高檔精品例如愛馬仕、PARDA、Chanel等商品。

COSTCO好市多北台中店將在11月20日開幕，進入倒數階段，網路上社團網友紛紛敲碗討論、猜測這次獨家商品會有那些，好市多官方將在明天召開記者親自解答，而這也是台中好市多南屯店開幕後，睽違13年，第二家好市多開幕。

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據悉，北台中開幕獨家商品可能仿造上海店，上海店在2019年開幕時曾上架知名貴婦包包「愛馬仕」，但好市多內部對此低調不願證實，只說12日將揭曉謎底。

台灣過去好市多新莊店開幕時曾祭出價值7位數鑽戒；桃園、中壢店開幕時，也有Cartier、BVLGARI以及LV、CHLOE等精品包或配件，還有精裝版玩具車、限量22吋鋼鐵人公仔、93吋的巨大絨毛熊等，不論這次北台中店獨家商品為何，都已讓消費者高度關注。

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