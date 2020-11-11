黑松懷舊圖樣違反智財？雜貨店老闆遭求償16萬元　法官判無罪

▲楊男使用翻拍的黑松懷舊圖樣被告求償，法官判無罪。（示意圖／收藏家吳志忠提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名楊姓店長在鹿港鎮開設懷舊雜貨店，門口放置「維他露、黑松沙士、吉利果」等懷舊圖樣看板，卻被曾委託拍攝這些圖樣成籍的胡男看到，認為違反著作權法向他提告求償16萬元，彰化地院法官認為攝影師翻拍原創力不足，主張權利的應是黑松、吉利果，怎麼反倒是翻拍者主張著作權，因此判處楊男無罪。

依據判決書內容指出，楊男說，門口的裝飾是我請裝潢工人幫我介紹大圖輸出，大圖輸出的人有拿手機讓我看，我就選出其中幾張圖案，然後就輸出，我是用珍珠板做出來，我在門口用雙面膠粘在牆面，這些圖檔哪裡來的我不知道，大圖輸出的人可能是在網路上抓的。

楊男接著說，胡男有請律師助理來通知，馬上將圖案拆下來，後來也有想要道歉，並願意以2萬元解決，但對方要求16萬元，但因為經濟能力不好無法負擔、我爭執的是這些圖案有無攝影的原創性，這些商標圖案到處都有，我請教過律師，律師也覺得很奇怪為何商標權人黑松、吉利果沒有來告我，反而是攝影者來告我。

法官比對胡男的書籍與底片確實有維他露汽水的圖片，且鏽斑與被告店口的裝潢珍珠板的廣告鏽斑的位置一致，但底片上看板兩個洞有繩子穿過去，印在書本上繩子已經去掉，被告門口看板圖樣沒有繩子，只是有孔洞；其他如維他露反光及汽水顏色也都不同、黑松看板的汙痕也有不同，有可能在被收藏前就被很多人拍過了，並非是同一張照，所以根本沒有侵犯原告照片著作權問題，如果真的有侵權行為，應該由商標權人來提告才對。

把沒有著作權的古物古畫，轉變成數位收藏，再主張數位收藏的著作權，是否可行？法官舉例，曾有美國Bridgeman Art Libraryv. Corel Corp.案，一間美國Bridgeman藝術圖書館，拍攝超過著作權保護期限的藝術品，也將其照片檔轉成數位檔案，販售授權，提告加拿大的一家銷售電腦軟體公司，因為他們的軟體照片裡面出現了那些古畫的圖檔，後來敗訴，美國法院認定，所謂的原創性（originality），雖然不必是高度創作，但不可以完全複製另一件作品，如果只是單純的轉換到數位檔上，並不符合原創性要求。

法官更舉例，在古董古畫的市場上，很多收藏家會樂於高價收集古董名畫，是因為這些古董名畫雖然沒有著作權，但是擁有實物者仍然可以光明正大收授權費，例如國泰集團蔡辰洋曾在1987年的紐約蘇富比秋拍，以16萬5千美元買下圓明園12生肖銅獸首的猴首，打破當時的清代雕像拍價紀錄，轟動國際收藏圈。當猴首拍回台灣，蔡辰洋先是再製模、複製50件刻上編號的猴首，一件賣10萬元，再原物翻模限量發行，縱然沒有雕塑的美術著作權，也可以光明正大的賺到授權費。

法官認為，本件告訴人胡男收藏的「黑松沙士看板」、「黑松看板」、「吉利果看板」、「維他露看板」原物，實在是年代不夠久遠，至今還在商標權期間內，商標權人還會出來主張權利，輪不到古物收藏家來收取授權費。黑松、維他露公司等，至今都在台灣飲料市場活躍經營，民眾會認知它是一個商標權，不是什麼攝影著作，縱然告訴人能提出底片，證明自己有拍過這些懷舊看板，也沒有證明自己有什麼攝影創意在其中，因此判楊男無罪，全案可上訴。

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