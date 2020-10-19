丁小芹要入獄！賣假包詐17萬判刑2年半、不得易科罰金定讞

▲丁小芹賣假包案件定讞，將入獄服刑 。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人丁小芹於2015年起，在拍賣網站上販售仿冒的CHANEL、FENDI名牌包，或賣衣服、背包等，在被害人匯款後根本沒出貨，或謊稱貨品全新，實際是二手貨。一審將她判刑3年半，她雖公開道歉鞠躬，積極尋求和解，但二審仍將她判刑2年6月，不得易科罰金。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞，丁小芹將要入監。

檢警單位調查，丁小芹自2015年8月起，在旋轉及蝦皮等拍賣平台上開設帳號經營網拍，宣稱所售的精品名牌包皆是由歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人信以為真，下標購入香奈兒名牌包、名牌鞋、服飾等精品，不料事後送鑑定竟是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西，總共有12遭騙、被詐取17萬餘元。

被害人與廠商紛紛提告，檢警約談丁小芹到案，她辯稱帳號是給一名叫做「Natasha」的新加坡籍女性友人處理交易，她完全不知情。但檢警認為詐騙所得確實流入丁小芹帳戶，因此將丁小芹提起公訴。

一審法院審理後，不採信丁小芹的辯詞，將她判刑3年半。案件上訴二審智慧財產法院，丁小芹舉行記者會公開道歉，不僅鞠躬20秒鐘，還淚崩認罪「我錯了」，並與11人達成和解。她在法庭上打出悲情牌，說自己有原住民、中低收入戶身分，還說自己現在家具行打工，負責產品說明及銷售，時薪才200元，希望法院能判緩刑，讓自己重新做人。

但二審智財法院仍認定她有罪，成立刑法「利用網路對公眾散布詐欺取財罪」、《商標法》「利用網路販賣仿冒商標商品罪」，從重依刑法「利用網路對公眾散布詐欺取財罪論罪」。但考量她已知悔改，且現今需獨力負擔家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金，也未宣告緩刑。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，丁小芹將入獄。

▼丁小芹雖開記者會道歉，但仍遭判刑定讞。（圖／記者陳家豪攝）