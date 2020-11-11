即起開放登記！新冠疫苗受試者招募2萬人　「5類人」不適合

▲食藥署長吳秀梅。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

國光、高端、聯亞三家國產藥廠第一期新冠疫苗臨床試驗均接近尾聲，中央流行疫情指揮中心今（11）日建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，預計招募2萬名受試者，指揮官陳時中掛保證，「不會因為速度快忽略到安全」，食藥署長吳秀梅也宣佈招募對象，12~20歲未成年人若要登記，需要有法定代理人資訊，另有5類族群也不在建議登記的名單上。

吳秀梅表示，每家藥廠需要的受試者約3500位，民眾如有意願參與國內COVID-19疫苗臨床試驗，可至平台於詳讀臨床試驗個人意向書內容後，再決定是否登記，但登記不代表一定會被選中，還是要看廠商選擇。

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吳秀梅說，疫苗臨床試驗意象登記平台的收案對象為20歲以上成年人，但若是受監護宣告或輔助宣告者，都不在登記對象。此外，病情控制不穩或有慢性病者，免疫功能低下、有免疫疾病或近1個月接受重大手術，正在接受癌症治療或者懷孕或哺乳女性，都不建議登記，12至20歲的未成年者雖然可登記，但須取得法定代理人同意。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，國內三家廠商臨床試驗，都依照試驗在進行當中，有一家已經完全注射完畢，另外兩家也快要完成。食藥署專家小組會針對第一期臨床試驗評估受試者主要評估安全性問題，以及有無產生不良反應，看受試者在低、中、高劑量中產生的抗體反應，評估是否能進到第二期臨床試驗。

不過，第二期臨床試驗所需的樣本數更大，此次公開招募是希望評估更多受試接種疫苗後的反應，主管機關也會嚴格監管安全性，結束後免疫效益是否足夠等，觀察施打後是否有避免發生感染狀況。而受試者都會有相關車馬費、營養費補助。

陳時中也補充，受試者可拿到多少營養費、車馬費等相關補助，是由廠商決定，如果第二期順利收案完成，會透過緊急授權使用，應該是在明年第二季末可以打得到。

▲▼新冠肺炎疫苗受試登記平台。（圖／指揮中心提供）

▲▼新冠肺炎疫苗受試登記平台。（圖／指揮中心提供）

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