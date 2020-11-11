增4例境外移入！比利時男嗅味覺異常沒講　檢疫期滿自費採檢確診

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，個案有3例自印尼入境，1例自比利時入境。其中比利時籍個案來台洽商，入境檢疫曾經有嗅味覺異常，因隔天緩解沒有就醫通報，檢疫期滿後應公司要求自費採檢確診。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案582、584、585均為印尼籍女性，年齡介於20多歲至40多歲，10月28日自印尼搭機來臺工作，入境後分別前往國內3處集中檢疫所檢疫。3人入境迄今均無症狀，11月9日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。由於3人無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無需匡列接觸者。

指揮中心指出，案583為比利時籍30多歲男性，因受臺灣公司邀請來臺從事商務活動，10月24日自比利時至荷蘭搭機，於10月25日入境臺灣後，前往防疫旅館居家檢疫。個案入境時無症狀，並持有登機前3日內檢驗陰性報告，居家檢疫期間，曾於10月31日出現嗅味覺異常症狀，因隔天症狀緩解，故未就醫及通報；個案11月9日檢疫期滿後，至其他旅宿進行自主健康管理，因臺灣公司要求，11月10日至醫院自費採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心表示，目前已初步掌握案583接觸者2人，為自主健康管理期間入住之旅宿工作人員，列為居家隔離對象；將進一步調查個案檢疫期滿後至住院隔離前是否有其他活動史，以匡列可能之接觸者。

指揮中心統計，國內目前累計584例確診，分別為492例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離，其餘住院隔離中。