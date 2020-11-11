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東洋代理新冠疫苗破局　陳時中：取不到授權就告一段落

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▲▼中央流行疫情指揮中心談新冠肺炎疫情,每日記者會最終回,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣東洋日前有望代理德國BNT疫苗，但隨後和中央流行疫情指揮中心談判破裂。對此，指揮官陳時中表示，東洋有商業行為，之前根據他們提出的商業條件作洽談，包含有效性、提供時間、施打的速度和冷鏈情況，如果他們可以跟授權廠商談授權時間，就更有空間去談，但事實上他們得不到，那事情就告一段落。

台灣東洋日前宣布取得BioNTech SE的COVID-19疫苗有條件授權的授權書，就曾一度傳出是與中國「復星醫藥」合作製成，之後代理也宣布破局。一連串事件也讓外界傳出炒股疑慮，指揮官陳時中原是不建議金管會調查，但後來金管會已經介入調查，指揮中心則表態尊重金管會權責，如果需要磋商期間的資料，指揮中心都會配合提供。

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另外，有專家認為，台灣可能只能爭取到兩三百劑。對此，陳時中回應，疫苗購買沒有明確的時程。針對專家認為，依照台灣人口比例，台灣可能只能爭取到兩三百劑，最快也要等到2021年下半年才能施打一事，他也回應，「不會是這樣的情況」，將保留訂購選擇權。至於未來是否協助東洋取得代理權？陳時中則表示，私領域的商業行為，是廠商需要自行努力的。

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