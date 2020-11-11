孫安佐變低調！出庭No comment...律師：製槍未遂不罰　檢駁謬誤

記者黃宥寧／台北報導

孫安佐今（11日）因製造槍枝未遂案第三度出庭，他黑衣黑帽現身，且一改過往受訪大方談話，格外低調，在律師陪同下和父親孫鵬分開進入法院。開庭時，律師仍強調製槍未遂美國不罰，我國司法應判決公訴不受理；孫鵬則於旁聽席盯著投影大螢幕、手邊翻閱律師的辯護書狀。整場開庭不到一小時結束，孫安佐離去時僅強調不便受訪、No comment。



▲孫安佐出法院相較過去活潑發言，這次顯得格外低調離開僅回答「no comment」 。（圖／記者黃宥寧攝）

孫安佐委任律師開庭指出，我國檢方起訴書引用美國法典第18篇第922條規定，但在第921條對於「製造」、「從事業務」有所定義，是指藉以謀生牟利、甚至從事製造槍枝彈藥為業。但孫安佐僅有網購槍枝零組件並試圖組裝，另美國法典第26篇第5822條所稱「firearm」是指大型槍枝，如獵槍、步槍、機關槍等武器，但孫安佐僅是購買「手槍」零組件，且無法組成一把完整手槍，顯無製槍行為，不違法。

但公訴檢察官表示，孫另涉「持有犯罪工具罪」，美國司法部會撤回此罪，是州檢察官與孫安佐認罪協商的結果，且若說在美國的外國人可以不用任何手續就製造槍枝，只在槍枝製造完成瞬間才違法，這不是邏輯謬誤嗎？

開庭期間，孫安佐僅開口回答自己的基本資料，其餘皆由委由3位律師發言；而父親孫鵬則坐在旁聽席專注看著投影大螢幕的律師答辯內容，手邊不時翻閱律師準備的辯護書狀，神情嚴肅。本案定於12月16日再開庭。

孫安佐和父親孫鵬在開庭後分別步出法院，孫鵬則回答不方便回應隨而離去；孫安佐過沒多久才與律師同行步出，孫安佐面對大批記者詢問，只低調回答不方便受訪、no comment。

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