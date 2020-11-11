陳時中：秋冬專案「大體方向已擬定」　下週三正式公佈

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增4名境外移入，全台確診病例數來到584例。中央流行疫情指揮中心今（11）日召開例行記者會，指揮官陳時中宣佈，昨天做了廣泛討論，大體方向已經定下，但因牽涉兩個層面，一是政府部會需要執行，還要地方政府配合，因此昨天討論後，有請各部會提出評估，週五也會召開地方衛生局會議，預計下週三記者會正式公佈。

全球新冠肺炎確診數突破5千萬人數，歐美疫情也進入第二波高峰，指揮中心9日優先針對入境有症狀或入境前14天有症狀的旅客，須於機場或入境後至醫院集體採檢，時隔24小時再採檢一次，等到二次檢驗均為陰性且症狀緩解，才能返家或到防疫旅館居家檢疫，該政策也被視為秋冬專案的前哨政策，在邊境提高警覺，透過加強查驗，避免偽陰性個案傳到社區。

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陳時中上週在記者會也強調，秋冬專案可能比照集會遊行指引，不會對人數直接限制，除非出現本土案例無法追蹤感染源，或者有多發性社區傳染時，才會有所更動。

至於年末企業千人尾牙是否能照常舉辦？陳時中回應，「以現在情況不會規定不行」，但希望能比照集會遊行指引，需對入場者量體溫，也要視情況勤洗手、戴口罩，如果有人出現症狀，就要進行隔離，並安排緊急就醫。如果沒有特別狀況，都會維持該要求。