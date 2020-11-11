看台灣狼人殺！他見「中國手勢」超錯愕：文化被入侵　網突破盲點

▲狼人殺在台灣非常流行。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

各地都有不同的文化、民俗風情，不過隨著時代演變，有許多習慣、用語都在潛移默化之中，慢慢被改變。一名網友發文表示，他先前在日本時，多會以「數字手勢」來辨別對方來自大陸還是台灣，不過他日前收看「狼人殺」時，卻發現台灣的來賓竟用「中國手勢」比數字，「中國文化已經入侵到各種地方了嗎？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「中國文化已經入侵到各種地方了嗎」為題發文，他先前在日本時，常以「數字手勢」來區分對方是來自中國大陸還是台灣，其中的數字7、8、9就有很明顯的差異；不過，他日前透過YouTube觀看「狼人殺」時，明明頻道和來賓都是來自台灣，但卻都以「中國手勢」比數字，讓他超錯愕。

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原PO表示，他在日本已經住了快10年，有時也會與來自大陸的朋友交流，而他平時如果要比數字，都會很習慣的使用「台灣手勢」；只是在收看「狼人殺」的同時才驚覺，想不到就算只是小地方，也可以發現一些屬於台灣的獨特性正在慢慢消失，「還是玩狼人殺必須用中國手勢嗎？我落伍了嗎？」

▲「中國手勢」比出來的9和「台灣手勢」差很大！（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「不過就是手勢，大驚小怪」、「可能去中國讀過書吧」、「我覺得這算正常文化包容範圍」、「蠻驚訝的！這種從小到大的東西也能被改變」、「台灣跟中國手勢差那麼多，意義也不同」、「中國的手勢也只是部分地區，而非全部」、「只覺得是因為，9太難單手比才換的」。

此外，也有網友提到，「會不會他們玩遊戲跟日常生活的手勢是不同系統」、「另一種可能就是中國手勢秒懂啊，台灣手勢有可能急忙會看錯啊」、「可能他們的狼人殺從中國學來，所以連規則手勢這樣整套都搬來一起學，可能覺得遊戲就是要這樣比，不過覺得遊戲以外他們應該是不會這樣比數字」、「狼人殺裡面用語還不都中國用語，基本上不玩這個的人根本不會知道這些」。