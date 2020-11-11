天天類固醇治療！葉毓蘭曝「雙手針痕」：不知道還要住院幾天

▲葉毓蘭11日在臉書透露住院近況。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉毓蘭日前因右耳聽力惡化，完全聽不到手機或話筒聲音等病症住院治療。她11日在臉書公布最新病況，透露自己每天接受類固醇治療，聽力有慢慢回復，但仍不知道自己還要住幾天。

葉毓蘭2日才自爆右耳中低頻嚴重受損，醫生研判恐是梅尼爾氏症或耳中風，未料才過一周，她9日因聽力又惡化，入住台大醫院治療。

葉毓蘭當時透露，9日起床時，發現鼻塞耳鳴嚴重，整個腦袋嗡嗡作響，又發現接聽電話時，完全聽不清楚對方講什麼，原以為對方訊號不良，或手機故障，在連續幾個人說「你手機是不是壞了」、「你的訊號太差」後，赫然發現自己才是有問題的那個人，右耳完全聽不到手機或話筒的聲音，且腦袋中的轟轟聲越來越大。

住院兩天，葉毓蘭11日在臉書表示，在醫療團隊治療，她每天進行類固醇治療，且也已做過核磁共振。11日上午去做完聽力檢查，儘管目前右耳聽力比起前天住院時進步，但比上周初診時差。她樂觀認為，至少這是一個好的象徵，聽力會慢慢回復，至少不能夠影響工作。

葉毓蘭也表示，不知道她還要住幾天，但是病房裡已經有足夠的花，窗外的藍天樹蔭也很美，她還帶了幾本一直抽不出時間讀的好書進來，拜3C科技之所賜，她會一方面好好休息，也不會和外界失去聯絡，該貼的、該寫的都不會漏掉的。

葉毓蘭也寫道，謝謝所有朋友給她的祝福與關懷，她只有會努力的恢復健康，回到她的戰場上與各位一起打拼。