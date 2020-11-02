葉毓蘭健康亮紅燈！右耳聽力受損　恐得梅尼爾氏症

▲葉毓蘭耳朵聽力受損，到診所接受治療。（圖／／翻攝自Facebook／葉毓蘭）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委葉毓蘭健康亮紅燈，她2日自爆右耳中低頻嚴重受損，醫生研判可能是梅尼爾氏症或耳中風。她下午看完醫生後，傍晚忙著和救國團青年服務處處長李孔智直播，討論高材生求職不順選擇輕生、長榮案衍生出的校安問題等時事議題，相當拚，不少支持者在臉書喊話要她保重身體。

葉毓蘭在臉書表示，政治真的很傷神，也有很大的壓力，上個會期經歷過痛苦的急性齒髓炎、根管治療、臼齒斷裂，牙醫要她不要這麼認真，「咬牙切齒般的用力，記住了，但是做得到嗎？」

葉毓蘭指出，這個會期一開始因開放萊豬進口，黨團幾乎每周都有甲動，都有數個甲動，除了院會杯葛外，還有委員會聯席合攻衛福部、農委會，周末還有許多外縣市的行程，一刻不得閒。

葉毓蘭透露，1日與好友約好去國家人權博物館看展，結束後，還想去大溪看看地方的豆腐節，沒想到起床時，發現鼻塞耳鳴嚴重，整個腦袋嗡嗡作響，還是硬著頭皮上路，那時長榮大學女生命案發展到要懲處基層員警，媒體紛紛來電，發現接聽時完全不清楚對方講什麼。

葉毓蘭說，原以為對方訊號不良，或手機故障，在連續幾個人說「你手機是不是壞了」、「你的訊號太差」後，赫然發現自己才是有問題的那個人，右耳完全聽不到手機或話筒的聲音，且腦袋中的轟轟聲越來越大。

葉毓蘭提到，2日上午一早到立法院登記兩個委員會的質詢，接受記者聯訪後，衝到台大醫院耳鼻喉科診察，聽力檢驗的結果，右耳的中低頻嚴重受損，醫生說可能是梅尼爾氏症或耳中風，要用類固醇治療，拿了台大醫院開的一大袋藥回到立法院，遵照醫囑趕緊進餐後吃藥，但這麼大把藥下肚，還是很不安，這輩子沒吃過這麼多藥。

葉毓蘭提及，於是和新店家光耳鼻喉科的院長梁家光聯絡，請他幫做特別的治療，以雷射和打針代替吃藥，以避免每天嗑下12顆類固醇之後，恐怕會面孔肩膀腫脹，人家以為是貪吃發胖，梁院長告訴她梅尼爾氏症會再復發，這次初發可能是免疫系統降低、太累、壓力太大。