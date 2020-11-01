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性侵勒殺女大生「不可能判死刑」！葉毓蘭揭關鍵原因：他真的很可惡

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▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲梁男犯下性侵殺人案，外界希望法官能做出符合社會期待的判決。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄28歲的梁姓男子涉嫌性侵、殺害鍾姓女大生，被依照強制性交、殺人、遺棄屍體罪等罪嫌移送，讓外界十分引頸期盼，法官能做出符合社會期待的判決。對此，立法委員葉毓蘭則說，一命換一命的訴求「一定不會成功」，因為兇手有病，「像他這樣絕對不會處以死刑。」

馬來西亞籍的鍾姓女大生就讀長榮大學4年級，10月28日晚間從學校返家，突然與親友失去聯繫，嚇得朋友趕緊在網路上尋人。警方接獲消息，介入調查，鎖定28歲梁姓男子，將對方帶回派出所，梁男也坦承犯案。

梁男原先供稱，並沒有性侵對方，但驗屍結果指出，鍾女身上有遭到性侵的痕跡，梁男啞口無言，坦承性侵後殺人。此外，梁男因為沒錢加油，還把鍾女的手機拿去抵押800元油錢，行為令人髮指，全案依照強制性交、殺人、遺棄屍體等罪嫌偵辦當中。

▼梁男供詞反覆，最後才承認有性侵鍾姓女大生。（圖／記者林悅翻攝）

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

梁男的犯行泯滅人性，台、馬網友相當憤怒，希望兇手能被處以極刑。對此，立委葉毓蘭則認為，雖然命案發生後，多位政要、大學校長都出來道歉了，但鍾父、鍾母希望能「一命換一命」，基本上「一定不會成功」，除非大馬政府要求引渡到馬國受審。

葉毓蘭說，鍾父和鍾母希望兇手受到絞刑的制裁，但在台灣幾乎不可能，梁嫌過去曾有偷竊女性內衣褲的前科，精神科醫師說是「特殊性偏好症」，「易言之，他有病! 在台灣，像他這樣絕對不會處以死刑。」葉毓蘭指出，雖然大家都知道梁嫌很渣、很可惡，而且非常有可能再犯，「我們還是沒有辦法！」

葉毓蘭指出，希望大家能夠記取教訓，除了鍾父、鍾母以外，潘曉穎的父母也都是被害人家屬，不應該大小眼對待。

 

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