超靈驗～醫院隱藏版守護神，台大醫公醫婆在哪裡？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

人家說醫者醫病也醫心，面對孩子生病，父母當然急得像熱鍋上的螞蟻，除了尋求正當管道治療，也有人會以宗教信仰，做為心靈上的支柱，您知道嗎？台北台大醫院總院內，就有一座小廟藏身其中，默默庇祐著醫療團隊，與前來求助的病患及家屬。

很多人不曉得，台大醫院西址病房外，竟然藏著這麼一座地藏庵，這供奉著地藏王菩薩、醫公醫婆（推測為土地公、土地婆）、地基主，而且規模不算小，共有6個香爐，祭祀天公、地藏王菩薩、醫公醫婆、地基主、虎爺、門神。

為什麼會有這座廟宇呢？根據台大醫院的說法是，早年每到農曆七月，住院的病人及家屬為求心安，會悄悄在院內找地方燒香祭拜，但台大醫院是百年古蹟，為了避免造成火災，加上穩定民心，就規劃出這麼一個地方，供大家做聯合儀式。

對長期在台大看病的人來說，面對久病帶來的陰霾，這間小小的地藏庵，已經成為心靈上不可或缺的寄託，甚至有醫護人員，在承受高壓或遇到難解病症時，也會來向醫公醫婆上個香，沉澱一下自己紛亂的思緒。

這座超靈驗的地藏庵，到底藏身何處呢？

我們從西址舊院區大門進入，順著12點鐘方向、走中央的大走道，雖然中間會遇到天井，但繼續往正前方走就對了！中央走道上，左手邊是「西」，右邊則是「東」，並按照數字排列，即：一西的對向是一東，一西的下一條是二西。

前往醫公醫婆的路上，會先經過著名的景行通道（右手邊），景行通道可以直達台大東址（新院區）跟台大急診部，但我走過數次，總覺得有什麼地方怪怪的，好像地下迷宮，就不想再走了，寧願往外面馬路多走幾步，繞一下。

接著會看到「三東」，三東是赫赫有名的台大婦產科門診區，這邊真的塞滿全台灣各種疑難雜症的孕婦，幾年前我也是其中一位，感謝禾馨院長林思宏醫師，將我轉介給台大產科活菩薩施景中醫師，救下我跟女兒的小命。

再往前來到「五東」，我們這次朝聖的目標，就在對向「五西」腫瘤病房的後面，往五西進去，經過窄窄的長廊，右側都是病房，請務必輕聲慢步，避免打擾到病患及家屬。

到了走廊盡頭，往左手邊的安全門推出去，會看到一段短短且沒有維護得很好的階梯，請小心慢行，下階梯後再從右邊走，就可以看到地藏庵了！（如何去台大地藏庵，請看短影片：https://youtu.be/qU-6tG5aNQo）

祭拜的過程中，記得向醫公醫婆告知病患的全名、住址、生日、因何事來台大治病、病房床號、手術時間，講得越詳細越好，我這天是臨時起意來拜訪，沒有帶供品，但我看到桌上都是乖乖，大家不妨也買包乖乖來拜，祈求孩子的身體能夠乖乖不生病！

過去，我曾親耳聽院內人員說，雖然不確定真實性，但他聽過有病患在半夢半醒間，看到穿著古裝的兩位老人家，到病房內探望將開重大手術的鄰床病友，要病友安心配合醫師的治療，絕對可以度過難關，讓本來滿懷忐忑的病友放下心防，願意積極服從醫囑，最後順利康復回家。

台大地藏庵融合了宗教信仰與醫療科學，加上大家對醫公醫婆繪聲繪影，使這裡的神跡威名越傳越遠，若您在懷孕待產、照顧病兒的過程上不太順利，不妨趁空來這裡見見醫公醫婆，請祂們保佑自己平安穩定，這也是所謂的醫人醫心吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。