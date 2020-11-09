外送虧太多⋯網爆「Uber Eats將退出台灣！」　 業者回應了

▲網傳Uber Eats要退出台灣。（資料圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

近年來懶人經濟崛起，台灣也吹起美食外送熱潮，外送平台更是競爭激烈，時不時推出免運方案搶客，現在更是連生鮮雜貨都能送到家，打造打造全方位外送服務。不過近日PTT上掀起討論，謠傳Uber Eats因虧損太多恐將退出台灣。對此，業者也作出最新回應。

一名網友在PTT上以「Uber Eats 會退出台灣嗎？」問卦，內容指出聽聞Uber Eats因外送虧太多，可能會退出台灣市場，貼文一出立刻吸引一票人討論，有人表示「的確快倒了，最近一波都在出清雨衣、提袋、小保溫箱組了」、「有徵兆，前陣子uberears在shopback上消失了」，但也有不少人嘆「說真的，外送本來就應該是消費者出那個運送費」、「ue素質比熊貓好很多」。

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▲Uber Eats官方駁斥沒有要退出台灣消息。。（資料圖／記者林敬旻攝）

對此，業者嚴重駁斥「這是沒有根據的謠言！」強調Uber Eats才剛慶祝在台4週年，「平台深受消費者喜愛，也和夥伴建立了深厚合作關係，我們會持續深耕台灣市場。」

事實上，Uber Eats上周剛舉辦登台4周年記者會，並推出至11月30日止，新用戶只要消費滿49元即享有30天天天外送費通通0元，既有用戶則享65折優惠1次，最高可折100元活動。更將 APP進行介面優化改版，新增3大全新服務，包括「個人化」，因觀察到有40%消費者會針對喜愛餐點、東西重複訂購，因此於首頁部分增加「再次訂購」、「常用地點」按鈕，讓消費者可以直接下單

再來是「便捷化」服務，於主頁新增分類快捷圖標，包括生鮮雜貨、優惠、百貨商場、台灣美食等，讓清楚點購目的消費者更加快速進入選擇畫面。最後是「在地化」服務，於APP首頁最下方將顯示「您附近的訂單」，可以看見鄰近位置的消費者「正在點什麼」，讓毫無靈感吃什麼的人可以參考。

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