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清華女淚「沒讀書天份」！網暖心安慰　留言串一拉：頂大集中區？

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▲▼ 學生,念書,課後輔導。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原po上大學後，在課業上感到挫折，覺得自己不是讀書的料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名清大女學生最近感到苦惱，從小到大成績都是班上的前三名，直到上大學後身邊出現超多強者，驚覺自己似乎不是讀書的料，努力想要把成績拉高，但卻一直沒有起色，開始對未來感到徬徨無助。貼文一出，許多就讀國立大學的人看完後深有同感，並留言安慰她，留言串也意外成為「頂大集中營」。

該名女網友在「Dcard」上崩潰發文，一直以為自己是讀書的料，直到考上頂大之後才發現，系上超多開外掛的人，「花一天看的書，朋友花一個晚上就完全融會貫通了，而且不只一個，是身邊的朋友都是這樣；準備一個禮拜的考試，朋友兩天唸完，而且還考比自己好很多」。

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清華大學、清大、清大成功湖。（圖／資料照）

▲國立清華大學。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

在一次次的考試之後，她開始感到挫敗，認為自己讀書只是在應付考試，並沒有完全理解書上的內容，「曾經在班上前幾名輕輕鬆鬆，現在就算多認真GPA（成績平均績點）還是就那樣，普普」，加上最近要開始準備研究所，有好的成績，才有機會申請到比較好的外國研究所，種種壓力襲擊讓她崩潰直呼「人生好難」。

對此，同樣就讀頂大的網友們都留言安慰她，「一堆第一名聚在一起就有了最後一名，實在沒必要在意，，每個人都有自己的比較利益」、「大多數人智商都在差不多範圍喔，差在努力跟方法而已」、「輕輕鬆鬆就給你系排1就沒有頂大的感覺了啊」、「就只是pr95跟pr99在一起，但都已經狠甩別人幾條街了」、「別這樣想啦，學店生特地亮校名來安慰你了」。

貼文一出後，留言區意外引來超多國立大學的網友留言，大家都對原po的貼文深有同感，並留下鼓勵的話語，不少網友看完留言後表示，「這棟好多大神」、「這是什麼神仙留言串」、「讀私大的我不知道該如何看這篇文章」、「這裡是什麼？頂大留言串嗎？」

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