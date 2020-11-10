交往3年「才知男友存100萬」　不爽婚後繼續AA制！她怒：賺比我多

▲男友希望婚後生活也是AA制！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

假若婚後開銷仍要錙銖必較，就怕堅韌的感情也會消磨殆盡！一名女網友透露，交往了3年才知道男友的財務底細，包括月薪7萬多元、擁有百萬存款，怎料聊到婚後開銷如何分配時，男友認為應該比照交往時各出各的，讓原PO難以接受，「我希望他可以多分擔一些，畢竟他賺的比較多啊！」

一名28歲女網友在《Dcard》表示，與大一歲的男友交往3年，平時小倆口出遊吃喝都是AA制，只有生日才會請吃飯、送禮，但說到男友的財務狀況，原PO無奈直呼「我不太了解他的收入是怎樣，只知道賺得比我多，大概就是這樣。」

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直到最近聊到結婚話題，原PO終於鼓起勇氣詢問男友存款狀況，男友坦言身上有100萬左右，月薪加上津貼大概7萬多元。不過談及未來婚後支出時，男友認為，婚禮、生活開銷一樣AA制，此話反讓原PO感到不滿。

原PO直言，「其實我一個月大概四萬多，收入沒有我男友好，但其實我希望他可以多分擔一些，畢竟他賺的比較多啊，不然我生小孩的時候，他也要幫我分擔我的痛苦嗎？」而男友解釋，他的原生家庭也是按照這種模式過生活，如今反認為原PO意圖想占自己便宜。

畢竟婚姻是一輩子的事，原PO玻璃心表示「這樣我真的會對於要跟他踏入婚姻有點恐懼」，並想問過來人，「大家都會很清楚男友的財務狀況嗎，還是說這個也算是隱私的一部分？」

▲網友認為，兩人價值觀不同，就先別走入婚姻！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，一派網友急勸三思，「如果是在交往階段，不會多過問財務狀況，但是如果是認真要規劃進入婚姻的話，個人覺得雙方的薪水、投資之類的還是要大概去了解，畢竟結婚後，很多開銷是很難清楚去AA的」、「交往的時候就不大方了，你怎麼能指望他結婚後就變得大方呢」、「我斜槓三個工作，也有在投資，25歲存款破500萬還有一棟房子，我也不會全然幫我女友付錢啊，該適當的大方就好了啊，難道這樣就代表我不愛她嗎」、「老實說，如果是關於未來家用，務必照薪水比例分攤」。

另一派網友則反酸，「啊你怎麼不找月薪3萬的，你就可以多分擔一點啊」、「家務也一人一半的話很合理啊，嫌生小孩痛苦你可以不要生啊」、「你要不要找一個想法比較相近的人，會快一點，感覺比較像觀念不同」、「不是公主卻得了公主病，結案」。