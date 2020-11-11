超商飲料驚見「神秘圓貼紙」：直接開喝？　網一看驚：是店長的

▲超商飲料。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多店家推出新產品時，多半會有試吃的商品供店內的人員品嚐，有客人詢問時就能夠說出口感，一名女網友半夜肚子餓到超商買宵夜，在挑選飲料時發現一個神秘的小貼紙，仔細一看，飲料上貼著「僅供試飲品用，不得販售」，讓她相當疑惑「所以是...直接拿走就好嗎？」

該名女網友在「Dcard」上發文，半夜肚子餓到超商覓食，結果在飲料架上看到神秘的小貼紙，上面寫著「僅供試飲品用，不得販售」，而且還不只一罐，讓她哭笑不得，「這樣到底是要不要付錢啦，是可以直接拿走嗎？」

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▲原po在超商看到貼著試喝貼紙的飲料。（圖／翻攝自dcard）

許多在超商打工過的網友都表示，那是給店員試喝的，但也有店長會把貼紙撕掉擺出來販賣，「是我就直接拿起來喝了」、「一個疏忽把店長的飲料擺上來了」、「我有試喝過，店員真的會送你」、「我之前遇過的狀況是，買指定微波食品送試喝飲料耶」、「喝！都喝，哪次不喝！」

其中不少網友紛紛表示，從來沒有看過超商有試喝飲品的活動，對此，一名在超商打工的店員透露，「會有固定的時間，請門市夥伴『有空』、『人潮略多』時進行試吃試喝，每次的份量大概就分6個人，所以沒有被分到，其實蠻正常的，我們門市都會拍照回饋上層，所以是一定有辦試吃試喝的」。