一份10元+運費！584人買過「心痛的感覺」　賣家身分曝光：是YTB

▲584個人買過「心痛的感覺」。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

心痛的感覺不僅買得到，還超過500個人體驗過！一位女網友日前在《Dcard》發文「你買過心痛的感覺嗎？」說她在拍賣APP上搜尋「心痛」，想找某間扭蛋店，結果意外發現一項「難道這就是心痛的感覺」的商品，一份售價10元，已售出584份，等於賣家陸續賺了5千多塊，讓她忍不住笑呼「太有生意頭腦了吧！」

女網友貼出截圖，只見商品名稱為「難道這就是心痛的感覺」，價格是10元，商品評價高達4.8顆星，售出584。賣家還在底下說明區很負責地警告「心痛的滋味誰沒嘗過？沒事不要下單，會真的痛」、「*下標要有心理準備」、「*為追求絕對的效果，本產品沒有七天鑑賞期」。

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至於商品到底是什麼，實際查詢該賣場資訊和評價，會發現似乎就是一張紙上畫了一顆碎掉的愛心。原PO就計算了一下，忍不住驚嘆一番，「然後想想584x10也是有5840耶……太有生意頭腦了8！！！」

▲商品評價高達4.8顆星。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過留言處則是有人點出其實應該更貴，「原Po妳錯惹，還要加運費$60，一份總共是$70。這樣夠心痛了嗎？」指出這根本就是一個便當的錢買一張紙。貼文一出，其他人也紛紛笑噴，「看來我是時候開個蝦皮帳號，販賣奇怪商品了」、「嚇得我趕快去蝦皮上傳一個一樣的商品」、「突然想賣我的畫。」

另外，還有網友補充，其實這賣家是一名YouTuber，「這是YouTuber『佑來了』，正職是補教老師」，查看賣場也會發現「佑來了」是生活科學頻道，所以賣場是用來販售影片出現的小道具和周邊小物。