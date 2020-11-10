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32歲妻帶兒女走絕路！夫提4份早餐到家　「摯愛全死」捶胸嘶吼

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▲▼ 憂鬱症（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫下班回家，發現妻子、兒女全部身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名36歲朱姓人夫10日一早，結束通宵的工作，開開心心買了4份麥當勞早餐帶回家，準備與妻兒一同享用，沒想到，卻目睹妻兒輕生被抬出大樓，情緒崩潰坐走廊痛哭，嘶吼「我家人都沒了」。警方在現場發現，桌上放著一幅「一家四口」的小朋友繪畫，旁邊還擺放著一張紙，上面寫著「對不起」。

綜合港媒報導，32歲羅姓人妻帶著10歲兒子及6歲女兒，於家中吸入過量瓦斯昏迷，3人送院搶後證實不治。

原本幸福的四口之家，如今僅剩下36歲爸爸朱男在世，遭逄家中巨變，他心如刀割，一夜難眠，朱男痛哭透露，妻兒在醫院冰凍屍體畫面一直腦中牽縈，他不明白太太為何會走上絶路。他捶胸自責，自己因通宵工作、顛倒生活，「可能忽略了我太太。」

朱男與妻子於2008年結婚，二人育有一對子女，分別是就讀小五的10歲長子及就讀小一的6歲女兒。妻子是大陸人，於7年前移居香港，目前沒有工作，負責照顧一對子女。

9日晚上10時許，朱男離家上班，留下妻兒在家中，當時沒有見到異樣，凌晨2時許還看到妻子通訊軟體上線。早上7時50分，鄰居聞到走廊有異味，懷疑有瓦斯洩漏，通知保全報警。警方是於早上8時14分接報後，在大樓走廊偵測到高濃度瓦斯，發現源頭為朱男的家。

由於敲門無人開門，警員破門入屋，發現母子3人在長子房間內昏迷不醒。一對子女仰面躺在床上，媽媽則臥倒在床邊。救援人員立即將3人救出屋外，在走廊急救再送醫院。可惜3人分別於上午9時50分、9時39分和9時40分在醫院相繼證實死亡。

報案後不久，朱男正好帶著早餐回家，驚見太太及一對子女被人救離家中，當場崩潰，情緒激動，其後由他的父親陪同上救護車送院，經檢查後無大礙。

目前，警方初步確認，夫妻沒有感情和金錢問題，或與母親緊張孩子的學業有關。

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