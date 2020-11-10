上班第二天疑「手滑」！台中鋼筋工人墜3樓死亡　調查出爐

▲台中工人從工地三樓墜下，當場失去呼吸心跳。（圖／民眾提供）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

台中市西屯區一處工地9日發生工安意外，30歲的吳姓工人前往工地上班的第二天，疑似因為綁鋼筋時手滑，從工地3樓墜下，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

30歲的吳姓男子9日前往西屯區環中路三段某處工地上班，當時在三樓綁鋼筋，身上沒有綁上防護設備，且現場雖然設有護欄，但高度低於施工位置，吳男在工作時，沒有任何安全防護。

吳男當天為上班的第二天，疑似因為工作時手滑導致失足，從三樓跌落到一樓，等到救護人員到場時，已經失去生命跡象。

勞動部中區職業安全衛生中心主任萬榮富說，吳男綁鋼筋的地點在三樓，該處設有90公分的護欄，但吳的工作地點高於護欄，且業者沒有給予或是要求吳綁上安全帶，才導致意外發生。

勞動部中區職業安全衛生中心調查後說明，吳的老闆是林姓業者，屬於第三包的包商，原事業單位為某營造公司，該公司轉包鋼筋工程給鋼筋業者，營造公司與鋼筋業者將依照《職業安全衛生法》第六條第一項，開罰3至30萬元。

中區職業安全衛生中心指出，除此之外，林姓業者還設有過失致死，刑事罰優先於行政罰，若偵辦後確定林姓業者觸法，會依照過失致死罪送辦。

►現省一半！innisfree綠茶精華＋化妝水千元有找