新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬　69歲公公：這錢是我的

▲新郎婚禮當日墮亡新娘繼承184萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧錦州市37歲男子王亮（化名）此前離異，之後和另外一名年輕女子登記結婚，兩周後，正是兩人的大喜之日，卻發生了令人匪夷所思的事。當天，訂的上午11點18分辦婚禮，沒想到9點27分，他從女方家所在社區15層樓高的樓頂墜亡，至今死亡動機都是謎。

據《華商網》報導，事發後，錦州市公安局太和分局一直沒有立案，警方勘驗了現場，經過調查沒有發現他殺的證據。警方表示，社區只有一個攝影機，樓梯間通往樓頂沒有；王亮是自己從外邊進入社區，沒有其他人陪同，最後定性為自殺。

王亮沒有遺書，生前所用有手機被警方帶走調查。此外，新婚妻子也沒有任何解釋。到現在1年半過去了，王遠明夫婦也不知道兒子為什麼會墜亡。此外，事發當天沒有任何徵兆，他當時並沒有穿的像個新郎，早上7點半還回家陪父母吃了早飯，穿著一件T恤，非常隨意。

王亮去世時才37歲，夫妻倆的獨生子突然就沒了，兩位老人根本沒有心理準備。但還沒等老人從失子之痛的打擊中緩過神來，想不到，兒子的兩任妻子竟然都要求分割兒子名下的183萬元存款。

「這是我的存款，183萬人民幣（約新台幣784萬元），我和我兒子一塊兒存的，當時我沒帶身分證，寫了我兒子的名字，我沒想到兒子會去世，會有這個事兒，要不就寫我名字了，」10月22日，王遠明非常懊悔，經歷喪子之痛，如今又面臨兒子兩任妻子爭奪這筆存款，心力交瘁。

「我經商20多年了，這183萬存款是我做生意的積蓄，」王遠明表示，他在錦州做機電材料生意多年，兒子一直跟著他在店裡打工，幫忙跑業務。

「2016年9月16日，到銀行存這筆錢時，因為現金金額比較大，我拿現金不方便，就喊兒子一起去了，當時走得很匆忙忘帶身分證，我就用我兒子的名義存的，但密碼是我設的，存單也是我拿回來放保險櫃裡的，上面的指紋手印都是我的，這個手印可以鑑定，」王遠明回憶，當時存款拿的是現金，是從各個卡裡提出來匯集到一起的，有183萬（人民幣，下同）。

王遠明認為，兒子的新婚妻子感覺咄咄逼人，對他們夫婦一點尊敬都沒有，她畢竟和王亮夫妻一場，兒子死後隔天，就直接上法院進行訴前財產保全，也沒說等丈夫後事處理完了再說，「1個月等不了，哪怕等半個月再起訴啊，這種做法讓人懷疑她是不是就為了要錢。」

此外，王亮的前妻也提出訴求。現在，王亮的兩任妻子都要求分割財產，要求對這筆存款主張權利。目前，法院一審、二審均以證據不足判這筆存款歸新郎的第一順位繼承人，也就是新娘所有。

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