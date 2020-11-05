失意男高美濕地輕生昏迷！海水直漲推3.5km　醒來才知已回岸上

▲直升機及救難人員因天候無法順利救援，曾男最後被漲潮推到岸邊，自行走上岸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市28歲戚姓女子4日下午焦急報案，稱她男友揚言要在高美濕地輕生，且傳了LINE訊息之後就失聯，警方獲報後出動大批人力前往搜救，消防局也請求空勤直升機支援搜索，雖然發現人就在離岸約3.5公里的海上漂浮，但因天色昏暗、海水漲潮遲遲無法順利救援。眼看就要拖過黃金時間，全部人都不知該如何是好時，女子男友卻從潮間帶自己走上岸，他供稱，下海後一度昏厥，最後被漲潮推到岸邊，救了他一命。

戚姓女子向警方表示，曾姓男友（27歲）4日下午4時許傳LINE訊息給她，說要到高美濕地附近輕生，傳了訊息後就失聯，而曾男手臂有獅子圖案刺青等特徵，希望警方幫忙找人。警方獲報出動人員搜救，也通知台中港務消防隊、台中港務警察隊與海巡隊出動協尋，並通報空勤總隊出動直升機勘察及協助。

戚女焦急地望向大海，盼找到男友身影，警方在高美濕地十五號風車景觀橋附近，發現曾男的休旅車、拖鞋遺留於現場，隨身物品、手機皆遺留於自小客車上，惟未發現曾男蹤影。

▲▼ 曾男的車就在岸邊，戚女焦急望向大海尋找男友身影。

空勤總隊直升機在同日下午5時35分許，在高美濕地外3.5公里發現疑似曾男在海面載浮載沉，空勤總隊原打算將其吊掛上岸，但當時已天黑無法作業，台中港務消防隊及海巡署人員遂以徒步方式，準備到海中打撈，結果走到3分之1處因海水太深無功折返。

未料，時間到了晚間7時許，就在折返途中，大家都絞盡腦汁該如何救援時，竟發現有一名男子全身溼透的從潮間帶步行上岸，經戚女確認，該男子就是她的曾姓男友。曾男說，他走下海後一度失去意識，再醒來後發現已被漲潮推到岸邊，且剛好就是他走下去的地方，救了他一命。

曾男上岸後有失溫情形，救護人員趕緊將他送到童綜合醫院就醫。至於空勤總隊在海面發現的疑似曾男的男子遺體，其實是另一起案件，該遺體身分尚待確認。

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