命大！男搭地鐵突發癲癇　車廂內「5位醫生」緊急施救

▲中國蘇州地鐵近日有一名男子在搭乘時，突然癲癇發作。（圖／翻攝荔直播）

圖、文／CTWANT

中國蘇州地鐵近日有一名男子在搭乘時，突然癲癇發作，剛好同一車廂內有5名來自啟東市人民醫院的醫生，立即對男子進行緊急處置，並叫救護車，男子才轉危為安。

綜合陸媒報導，近日，蘇州地鐵發生一起突發狀況，一名男子在搭乘地鐵途中，突然倒地，不省人事，剛好同一車廂內，有5名來自啟東市人民醫院的醫生，發現異常後，迅速趕到男子身邊，並根據其症狀立即進行現場診斷。

啟東市人民醫院心血管內科主治醫師沈琦博表示，當時男子摔下來時四肢僵直，口吐白沫，喪失意識，他確認了一下男子的心跳，發現還有脈搏，因此排除是心臟內科疾病。

▲車廂內有5名來自啟東市人民醫院的醫生，立即對男子進行緊急處置，並叫救護車，男子才轉危為安。（圖／翻攝荔直播）

另一名神經內科主治醫師秦敏檢判斷，男子應該是癲癇發作，在同事配合下，迅速展開應急處置，「我們5名隊員為在病人四周，覺得還是讓他側躺，防止嘔吐物誤吸，防止舌的咬傷。」其餘隨行醫師也配合處置並叫救護車。幾分鐘後，男子逐漸恢復意識，情況也得到穩定，5名醫師將病患交接給地鐵工作人員後才離開。

沈琦博也提醒民眾，若遇到類似情形，不要慌亂，首先判斷病人脈搏，是否生命跡象平穩，再來就是要防止病人嘔吐物引起呼吸道窒息，並防止病人將舌頭咬斷。

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