北漂做「低薪工作」的意義是什麼？　網嘆：人人都有「台北夢」

▲來到台北打拚的北漂族，當初是不是都懷抱著一個「台北夢」。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣近50年來有為數不少的就業青年，從中南部來到大台北地區淘金，雖然現在7、8年級生的父母的確有不少人靠著自己的努力打拚，成功在台北立足並且落地生根，當7、8年級生自己出社會，離鄉背井來到台北，卻有不少人像是個沒有根的「北漂」，所以就有網友在PTT女生板（WomenTalk）發問，北漂到台北做低薪工作的意義，到底是什麼？

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▲很多北漂族在台北的收入，還不如留在家鄉找工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）



原PO發文表示，最近看了一些北漂青年在哀怨在台北生活很不易，繳個房屋電話費就快沒錢了，然後又回不了家鄉，結果點進去看不是做服務業，就是做業務的，感覺還不是很靠譜的那種，這兩種人除非在很偏鄉的地方，不然在自己的家鄉就找得到的工作，為什麼這麼喜歡跑到台北，然後再靠北台北很難生活呢？

網友在推文中表示，「家鄉死氣沉沉像在養老啊」、「身邊幾乎都女的北漂，講白了，愛玩、夜生活豐富」、「有個天龍夢湊惹（錯了嗎）嗎」、「天龍夢，跟美國夢一樣，哈哈」、「他有夢想」、「築夢吧」、「就台北夢吧，不過講真的台北的生活門檻比很多國家的首都還低很多了，不論水、電、交通、房租、便當都是，即使考慮收入水準也一樣極便宜」。

▲有網友點出，其實很多產業只有在台北才有，所以很多外地人才會到台北工作。（圖／資料照）



但也有人分析，除了台北內湖之外哪裡還有媒體業？更別說遊戲產業，電腦電子，工業，一堆上游下游都在同一區，每天跑客戶跑金主爸爸，「你有美國時間開車去拜訪客戶啊？」而且認識都是男的夜生活豐富，科技業主管劈好幾腿還劈到國外，如果不是產業都在台北，誰想去那種破地方？就連普考也是新北缺最多，藝術文化方面的工作機會，「你去南部鄉下找找看有沒有啦？」

▲但是根據統計，只有新竹的收入高於全國平均。（圖／記者陳建宇攝）



根據主計處今年7月公布的統計數據，台灣各縣市薪資排行前5名依序為新竹（47,444元）、苗栗（40,489元）、台北（40,096元）、新北（39,388）、桃園（39,388），另外五都其他城市的薪資，台南（35,479）、台中（34,176）、高雄（33,227）全國平均薪資為42,172元、中位數（36,500），所以從統計結果來看，其實僅有新竹的薪資超越全國平均。

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