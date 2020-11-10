用電大戶年省3473萬度電　新北節能專業服務團隊揪你來省電

▲新北節能專業服務團隊每年至少前往40家企業進行輔導，汰換能源效率不佳的設備。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為降低轄內企業用電，新北市政府經濟發展局組成節能專業服務團隊，針對契約容量800kw以上用電大戶進行現場診斷，強化業者自主管理能力，自2017年至2020年底已輔導216家次企業，並協助節電3萬473萬度電，減碳量約1萬7677公噸，相當於45.4座大安森林公園一年的吸碳量。

經發局長何怡明表示，由於全球氣候暖化現象，極端氣候現象頻傳，尖峰用電屢屢飆升，更在今年7月創下歷史新高用電量，新北市轄內用電大戶有352家，佔整體工商業用電高達33%。

▲新北市政府經濟發展局組成節能專業服務團隊，對契約容量800kw以上用電大戶進行現場診斷，強化業者自主管理能力。

何怡明說，為協助用電大戶落實節能減碳，邀請節能領域技師以及學者組成節能專業服務團隊，前往企業現場針對照明、空調、電力系統等用電設備，進行節能診斷，並評估其改善效益、成本及回收年限，提供改善建議分析，供企業內部節電措施規劃，有效達到節能減碳之目的。

經發局表示，自2017年進行輔導以來，節能專業服務團隊每年至少前往40家企業進行輔導，多數企業也逐漸自主推動節能措施，汰換能源效率不佳的設備，另外，透過平時設備保養或是加裝輔助設備，能更進一步達到節電效益，以轄內一家化工業者為例，經輔導後，在排風機等馬達設備裝上變頻器控制轉速，並且對空氣壓縮機進行保養後，相較於去年減少35萬度電，並省下約122萬元電費。

經發局說，只要是想節電又不知道該從何下手的新北企業，即日起至2020年11月30日前開放20個名額供企業報名，節能專業服務團隊將會實地進行節能診斷，不僅可以協助節能減碳又能減少電費支出，歡迎企業來電諮詢，詳細資訊請洽新北市政府經濟發展局，電話：02-2960-3456分機5336詢問。

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