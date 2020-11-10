▲社區規劃孩童自己來做主，三峽民義國小打造樹下天然美術館。（圖／新北市城鄉局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府城鄉局「社區規劃師計畫」透過社區營造方式，讓使用者創造自己喜愛的公共場域，本年度第1階段徵件共有7案獲補助，將在今年度11、12月間以雇工購料、民眾參與方式，改造社區閒置空間。城鄉局長黃國峰表示，目前尚在第2階段徵件期，有興趣改善生活環境的社區夥伴們要把握機會。

城鄉局表示，「社團法人以馬內利老幼協會」2年前開始與三峽民義國小合作，推動讓孩童自主決定學習方向的「有機體」課程，本年度更將有機體概念融入校園閒置空間改造，提出「打造親子共學生態村」計畫並獲社區規劃師計畫補助，透過孩童探索活動與共同創作方式，將三峽民義國小內一處閒置林下空間改造成為孩童的天然美術館。

▲攀樹體驗，讓孩子克服恐懼獨立完成。

城鄉局說，提案團隊於10月31日邀請三峽民義國小與小草書屋的孩子們進行探險活動，促使孩童親近自然、探索林下空間的可能性，並讓家長與孩童共同參與環境營造，透過紙漿塑型、壓製、瀝乾，將花草、枝葉結合自然創作，這些作品最後將留存在林下空間成為天然美術館的館藏。

城鄉局長黃國峰表示，為使用者設計一直是社區規劃師計畫的重要價值，就像「打造親子共學生態村」提案，在親子共學過程中，家長、老師為引導者，讓孩童自主決定校園閒置空間活化的模樣，相信年底時完成的天然美術館會成為孩童最喜歡的秘密基地。社區規劃師計畫第2階段提案徵件簡章與相關資訊，請民眾多留意「新北市社區規劃師」臉書粉絲專頁獲得最新訊息。

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