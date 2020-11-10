遭社區主委咬斷大拇指！她痛摔骨折休養4周…見不到公公最後一面

▲社區主委不滿女住戶在社區會議上出言不遜，竟張口咬斷對方大拇指。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名社區主委阿亦（化名）不滿女住戶阿幼（化名）在社區會議上罵他「客兄仔」等不堪入耳的話語，一怒之下竟咬斷對方的左手大拇指，阿幼當場痛得跌坐在地，全身多處受傷，肋骨還因此骨折，需要休養4星期，連公公最後一面都沒見到，事後告上法庭。法院審理後判阿亦應賠償對方18萬餘元。可上訴。

阿幼主張，2019年4月27日上午11時許，她與阿亦發生爭執，孰料，對方竟然用牙齒咬斷她的左手拇指，害她當場痛得跌坐在地，導致她受有背部、臀部挫傷以及肋骨骨折等傷害，拇指的傷勢更歷經數月仍未痊癒，且傷勢復原期間她常痛到無法入眠，必須仰賴止痛藥才能稍稍緩解，還會夢中驚醒，想到阿亦攻擊她時的猙獰面孔，她就十分害怕，只好尋求精神科醫師協助，決定向陳男求償精神撫慰金、醫療等費用共計30萬2930元。

擔任社區主委的阿亦辯稱，他咬斷阿幼的拇指導致對方跌倒，最多只可能因此受有背部、臀部等挫傷，且阿幼是在事發4天後才診斷出有肋骨骨折的傷勢，難以認定傷勢是他造成的；阿亦提到，雙方會發生衝突是因為開社區會議時，阿幼出言辱罵他「客兄仔」、「爛嘴巴」、「賤」等，他是受到挑釁才會一時情緒失控出口咬人，認為阿幼也有過失。

針對肋骨骨折這部分，橋頭地方法院詢問醫院，是否有可能傷勢在急診時就已經存在，只是漏掉沒有記載，或是為新的傷勢？院方回復，依照病歷紀錄，「病人右胸傷勢為當天受傷導致，因肋骨部分於急診時段可能X光顯影較不明顯，故第一時間無法確診，但於回診時，有特定針對病人主訴不適處，加照多角度X光，故能更確定此診斷。」

雖然阿幼疑似罹患了適應障礙症，但無法證明是受到阿亦傷害所導致的。法院審酌，她身為家庭主婦，受傷期間行動不便，需休養4周，不宜過度活動，使用止痛藥期間約2個月，又因此不能及時跟病危的公公道別，最後判阿亦應賠償她18萬2930元，全案仍可上訴。

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