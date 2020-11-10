台東縣火爆議會！議員砸名牌離場：我出去啦　縣長站一旁尷尬陪笑

記者柯振中／綜合報導

國民黨籍台東市議員古志成10日上午在議會質詢，不滿縣府的作為，氣得摔毀自己的名牌，轉身離開議場，留下滿臉尷尬的縣長饒慶鈴。

▲台東縣議員古志成摔牌子離場。（圖／《東森新聞》）



古志成10日在議會質詢，不滿當初決定，布農族運動會要設置熱氣球參觀，縣府卻沒有任何作為，質詢時相當生氣，將名牌摔到地上，嗆聲「我當議員幹嘛，我當議員在那邊努力爭取、幫延平鄉」。

古志成質詢縣長饒慶鈴時說，縣府的局處處長都把他當成空氣，「你的局處處長對我的態度是這樣」，「我不趕你們出去啦！縣長，給你們三分鐘，你們討論看看，你們要怎麼改進？」

▲古志成對縣府團隊相當不滿，嗆完聲就離場。（圖／《東森新聞》）



對此，饒慶鈴則說，會進行檢討，但話都還沒說完，古志成嗆了句「我不要趕你們出去啦，我出去啦」，接著就離席，留下滿臉尷尬的饒慶鈴，只能對著麥克風傻笑。

古志成會這麼不滿，是因為上個月舉辦布農族運動會，原先說好要安排熱氣球體驗，活動辦法都已經公布出去了，民眾興沖沖來到現場，才發現沒有半顆氣球，所以才這麼生氣。

古志成摔牌走人的狀況發生後，縣府也坦承，這方面確實會有疏失，會針對議員的質詢內容，與業務加強聯繫。

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