出現嚴重副作用！巴西暫停中國疫苗試驗　中國外交部回應了

▲科興生物技術公司所開發的新冠疫苗出現不良反應，巴西已暫停試驗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國與俄羅斯先後宣布在新冠肺炎疫苗研發，取得重要成果，有效率可以達到90%以上。不過巴西國家衛生監測局（Anvisa）則宣布，由於中國科興生物技術公司的疫苗出現嚴重副作用，因此已暫停其臨床試驗。中國外交部方面對此也作出了回應。

《路透社》在中國外交部例行記者會上提問指出，巴西的衛生監管機構表示，在發生嚴重的不良事件之後，下令暫停了對中國疫苗的實驗。中方對此有何評論？

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



中國外交部發言人汪文斌表示，「我們注意到北京科興生物有限公司已經就有關的報導做出了回應。據科興公司在巴西合作夥伴布坦坦研究所判定，有關的事件同疫苗無關。科興公司將繼續就此同巴方保持溝通。」

巴西國家衛生監測局（Anvisa）9日宣布，由聖保羅布坦坦研究所與中國科興生物技術公司共同研發的新冠病毒疫苗，在10月29日出現嚴重的副作用，因此緊急暫停臨床試驗。Anvisa並未提供更多細節，也未提及案例是發生在哪個國家。

事實上，巴西先前就曾傳出，有巴西志願者在參與牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗臨床試驗後，不幸死亡，不過隨後Anvisa仍要求繼續實驗。

▲輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）



跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech宣布，試驗數據顯示Covid-19疫苗有效率為90％，輝瑞預計將會在11月底之前，取得FDA的緊急授權。俄羅斯衛生部也隨後宣布，俄製的新冠肺炎疫苗「衛星V疫苗」（Sputnik V）有效率也超過90%，而且數據不是來自試驗，而是實際接種的公眾。

►現省一半！innisfree綠茶精華＋化妝水千元有找