三民附幼像極美術館　玻璃天窗無樑板結構...打造光影美學

▲新竹市長林智堅親自到場和孩子一起佈置新教室。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

像極了美術館！具有40年歷史的三民國小附設幼兒園今（22）日上午啟用全新校舍，新竹市長林智堅親自到場和孩子一起佈置新教室，他表示，三民附幼由新銳建築師林柏陽操刀，更是與日本名建築師手塚貴晴交流激盪而生的作品，圓弧狀建築為灰白色調，玻璃天窗打造全採光，無樑板的寬闊空間讓孩子能盡情跑跳，跳脫傳統校舍設計，「讓孩子從小在環境中感受到美，美學教育向下扎根。」

林智堅上午出席三民附幼落成典禮時指出，新竹市出生率很高，對幼兒園有極大的需求，市府用盡了洪荒之力推動公幼，預計112年全市公幼與非營利教保名額將新增至1712名，他也強調，市府將持續努力，希望透過公立幼兒園的新建與擴建，減輕家長負擔，致力做大家的後盾，讓爸媽放心、孩子安心。

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林智堅說，三民附幼有40年歷史，此次利用校園內的閒置空間，經評估整體需求，向教育部爭取經費，新建可容納6班、180位幼兒的園舍，足足比原本的學生數成長一倍。

「像極了美術館！」林智堅指出，三民附幼每間教室都有前後落地窗，還有寬敞的半戶外空間與露台，圓弧形柱子讓空間更安全，讓空間得以延伸，並採用軌道燈因應課程調整，讓教室充滿變化性，並讓孩子自然而然在環境中感受建築的美學設計。

林智堅也感謝三民國小校長陳智龍的大力支持，也非常感謝家長與議會，他上任後啟動新校園運動，這兩年來大爆發，一棟棟建築慢慢長出來，為孩子營造安全、兼具美學的校園環境。

除三民附幼，還有日前落成的茄苳幼兒園，高峰非營利幼兒園也即將完工，還有即將進行原址重建的新竹市立幼兒園，及新竹國小附設幼兒園園舍的興建。

「美的意識不分年齡。」三民國小校長陳智龍說，在幼兒園園舍工程移除外圍圍牆後，他騎機車到園舍了解工程進度時，沿路遇到的家長都豎起大拇指稱讚「校長，幼兒園新園舍真美！」林柏楊建築師也告訴他，他到園舍了解後續使用狀況時，聽到幼兒園的小朋友彼此聊天，對話內容就是「我覺得我們的幼兒園真的很漂亮！」