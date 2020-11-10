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「這物種」在亞洲歹命　飄洋過海「肥成豬」變歐美殺手　

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▲▼ 亞洲鯉入侵歐美。（圖／翻攝 網易胖福的小屋）

▲亞洲鯉入侵歐美流域，無人捕撈，肥成豬。（圖／翻攝 網易胖福的小屋）

記者任以芳／綜合報導

小龍蝦、大閘蟹入侵歐美後，亞洲鯉也成為外國人眼中的頭痛物種。先前，亞洲鯉在大陸「活」不過童年，在歐美活得自由自在，不但長壽還肥的像豬一樣，平均有25、30公斤。現在，亞洲鯉成為為歐美人噩夢，許多大陸吃貨不明白，外國人為何不用「吃」來解決？帶您一塊揭秘。

亞洲鯉在陸「短命」原因？

根據大陸媒體網易引述，胖福的小屋文章指出，亞洲鯉中最長壽的鯉魚，良好的自然狀態下壽命可達70歲左右。兩歲之前，雄性鯉魚生長速度很快，這有助於它較早達到性成熟，兩歲之後的雌魚生長快速，這有助於雌魚更多的產卵，如鯉魚在良好的自然狀態下可生長10年，其體長可達1~1.5米，之後仍能緩慢增長，因此生物學家認為鯉魚最大甚至能長到50公斤左右。

《中國漁業統計年鑒》數據顯示，2018年大陸四大家魚淡水養殖產量達1315.1萬噸。其中，亞洲鯉魚需求量很大，性成熟之後，漁民大量捕撈，人工飼養的亞洲鯉能活的時間更短，很多時候還沒有到性成熟期，就已經在市場售賣。

亞洲鯉在大陸水域天敵多，限制進一步發育。加上漁業捕撈巨大壓力，無論是河流、湖泊還是近海，較大體型的魚類數量急劇減少，並出現魚類小型化的趨勢。總結來說，大陸的生態環境、以及中國飲食需求限制亞洲鯉的生長空間。

▲▼ 亞洲鯉入侵歐美。（圖／翻攝 網易胖福的小屋）

▲亞洲鯉入侵歐美，沒天敵。（圖／翻攝 網易胖福的小屋/圖蟲創意）

引進亞洲鯉埋下禍根

文章指出，1963年美國為了防止水體中浮游植物肆意生長、淨化水體，從大陸引進了草魚， 隨後幾年引進了鱅魚、鰱魚和青魚，從此開啓亞洲鯉侵略全球的禍根。

亞洲鯉魚適應能力極強，繁殖速度快，一次能產下數十萬只卵，再加上又沒有天敵，很快便取代當地的天然魚種，很快蔓延到密西西比河和伊利諾伊河流域。每天能攝入相當於其體重40%的水草、浮游生物或野生蚌類，可以說對生態造成了極強的破壞。

歐美人為什麼不吃亞洲鯉

美國人沒有食用亞洲鯉的習慣，就像德國人不愛吃大閘蟹。首先，亞洲鯉有肌間刺、魚鱗多，難處理。加上美國早期會把未經處理的工業廢水直接排放到水體中，密西西比河目前是美國污染最嚴重的河流之一，也是世界污染最嚴重的河流之一。在這種環境中生長的亞洲鯉魚，體內會存在大量重金屬元素，當然不能食用。（不過有些水體亞洲鯉重金屬並未超標）

沒有人類的捕食壓力，加上河水中豐富的浮游植物資源，亞洲鯉的體型往往可以長得出乎意料的大，並且與養殖的同類相比，它們的體力和反應能力更強。它們在美國成長為了身長可達1.2米、重45公斤，躍高達2.4米的大鯉魚。

▲▼ 亞洲鯉入侵歐美。（圖／翻攝 網易胖福的小屋）

▲美國部分州開始捕殺入侵的亞洲鯉。（圖／翻攝 網易胖福的小屋）

亞洲鯉成為美國人噩夢

文章報導稱，2007年，美國政府採取投毒的方法，因為這種方法沒有針對性， 沒有消滅掉鯉魚，反而毒死了許多本土淡水魚類。 之後又在五大湖泊附近的河道安插電網，但鯉魚跳躍的本領很強，電網抵擋不住會飛且群體龐大的鯉魚。

2018年2月，伊利諾伊州推出了一項新的試點計劃，政府向漁民發放補貼，每1磅亞洲鯉魚10美分。所以這兩年以來，漁民也開始慢慢接受亞洲鯉魚，加上有專門的加工廠處理，按品種分類，有整條冷凍賣，或是切成魚片，打碎成魚粉賣給寵物食品廠。

許多當地華人開始創建漁業公司，收購亞洲鯉收購加工，做成魚丸、香腸、熏魚之類的出口，並將加工過程中的魚廢料回收再利用，製成有機魚肥。儘管如此，相比少眾的消費人群，亞洲鯉的繁衍還是沒有得到根本性遏制。

隨著交通工具的發展，世界各國來往的密切，生物入侵現象越來越嚴重，文章指出，環保專家統計，大陸產生嚴重危害的外來入侵物種至少已達283種，世界自然保護聯盟公佈的全球100種最具威脅的外來入侵物種中，大陸就有50種。

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