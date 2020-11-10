全聯「請支援收銀」口罩加碼補貨！雙11任2件送100福利點

▲為迎戰雙11，全聯「請支援收銀」口罩緊急加碼補貨。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎戰電商年度盛事雙11到來，全聯將於今（10）日起至12日限時3天，結合線上線下推出優惠，其中電商平台「PXGo!全聯線上購」推出「OFF COFFEE X阪急麵包」超殺合購價；而「請支援收銀」口罩也緊急加碼補貨，會員購買任2件以PX Pay支付送100福利點；同時也享使用PX Pay支付單日每滿1111元再送1111福利點，最高10%回饋。

全聯表示，開幕至今話題不斷的「全火鍋」除了天天訂位爆滿，店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是引爆搶買潮，尤其以「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」時常搶購一空，為滿足消費者購買需求，日前特別在PXGo!限量上架販售，並於雙11電商檔期緊急加碼補貨，自11/10至11/12期間，每日單筆訂單購買「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」任2件，使用PX Pay支付即可獲得100福利點，每日每名會員限購2件。

▲雙11活動期間，購買「請支援收銀」口罩任2件，用PX Pay支付送100福利點。（圖／全聯提供）

另外，PXGo!還推出「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購價，挑戰早餐超低價，只要購買冰/熱美式(30杯) +阪急麵包(30個)組合，限時只要1,111元 (原價1,650元)，等於現省539元。而冰/熱拿鐵(30杯)+阪急麵包(30個)優惠價1,450元 (原價1,950元)，等於現省500元。

▲全聯PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%，挑戰早餐超低價。（圖／全聯提供）

同時，再搭配使用PX Pay支付，單日每滿1111元就送1111福利點，換算下來等於美式配麵包不到35元，拿鐵配麵包也只要45元，而且領取沒有期限，還能轉贈親朋好友，趁雙11活動揪一波團購正是時候！全聯預計，雙11購物節在線上線下同步推出優惠下，可再帶動業績成長1成。

▲頂好雙11祭出「買一送一」等優惠。（圖／業者提供）

除了全聯，各大量販超市也為雙11祭出各大優惠，例如愛買線上購物推出限時「1.1折神券」及「iPhone 12享73折」超殺優惠；頂好超市則推出期間限定「五重優惠」，除了熱門的「買一送一」，也加碼祭出單筆消費滿699元送總價值超過5千元的「省錢折價本」等。

相關報導

萬項商品最低下殺2.5折！全家「3大線上平台」雙11優惠一次看

萊爾富雙11「大熱美11元」 全店推點數「11倍送」還抽Gogoro

OK便利店「買11杯送11杯」 雙11雲端同步買5送5加贈1111點



全聯開賣Switch主機91折！雙11祭出「買1送1、滿額送1111福利點」



超市雙11開打！頂好推「買一送一」滿額再送5千「省錢折價本」

家樂福雙11暖身開跑！滿額送1111元折價券 330件人氣商品買一送一



雙11廝殺戰來了！愛買線上購物開撒1.1折神券、iPhone 12下殺73折

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來