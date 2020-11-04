挖到全聯隱藏優惠！拿3罐1650ml發酵乳結帳　俗到嚇人：只花117元

▲原PO在全聯挖到超便宜發酵乳。（圖／（左）資料照、（右）翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯的規模雖然是小超市，但值得挖寶的程度一點都不輸給大賣場！一名男網友日前去逛全聯，發現比菲多在特價，重點在特價的不是300ml的小罐發酵乳，而是1650ml的家庭號包裝，3大瓶只要117元，讓他忍不住拍下照片，在臉書《我愛全聯-好物老實説》分享這個訊息，引發網友驚呼「怎麼可能？太便宜了吧！」

「還真的便宜，3瓶$117。」這位男網友貼出照片，只見他買了3大瓶1650ml減糖原味的比菲多飲料。根據官網顯示，一瓶的零售價是85元，3瓶原價255元，全聯的價格等於打了46折，原PO一下子就省了138元。有趣的是，1瓶折價後大約40元，跟一瓶471ml的原味比菲多一樣價格。

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▲3瓶1650ml的大容量比菲多只要117元。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

還有人在留言處補充，特價活動到11月13日，商品有效期限大約是到11月19日，而且要減糖原味才有特價。另外，許多人反應店裡沒標示特價，就有網友回覆「我們這邊也沒標示，是店員去刷才出現」、「我默默拿三瓶過去問店員，店員刷一下就說有優惠喔！」

貼文一出，不少人紛紛驚呼太便宜，「客人買，我看電腦價錢我也嚇到」、「便宜到誇張了吧」、「再加無糖綠茶，完美」、「三瓶117元，結算下來一瓶等於39元，真的好便宜，趕快衝來去全聯買」、「再買個無糖綠或是加檸檬

也都很好喝」、「加檸檬冰塊跟綠茶降低甜蜜感，算CP值滿高的」、「首先冰箱要有空間。」