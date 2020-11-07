逛全聯驚見「稀有神級口罩」藏貨架　他跪：比實名制便宜！

▲康乃馨神級口罩「竟藏在貨架中！」（圖／翻攝藥師帶你追口罩）



網搜小組／劉維榛報導

儘管台灣疫情趨緩，但民眾出入公共場所還是務必戴口罩保身！一名男網友驚呼，日前去一趟超市，發現貨架上出現「隱藏版口罩」，且20片價格甜翻，「比實名制還便宜！」讓不少口罩控都想去挖寶了，「降價了？」「放得真隱密」、「我剛剛也在全聯買到了，第一次買到盒裝Z摺超開心！」

高雄一名男網友在臉書《藥師帶你追口罩》興奮分享戰利品，今（7）日他去全聯超市時，在刮鬍刀貨架上，赫見康乃馨Z摺醫療口罩，20片盒裝售價110元，不過會員價只要99元，等於一片平均4.95元，讓他爽到大讚「不到5元，比實名制還便宜！」

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▲一片不到5元！（圖／翻攝藥師帶你追口罩）



事實上，這一款Z摺口罩可是實名制的最夯隱藏款，不少民眾看見沒掛繩，一度誤認領到瑕疵品，原來是要自己拉開邊條，「拉開就是耳帶了喔，這種的根本中大獎，戴久都不會痛」、「拿到這個口罩是賺了，這比一般口罩還貴」、「這個超好戴，又密合，Z折耳帶是它們的專利」。

值得注意的是，有網友好奇口罩降價的原因，原PO解釋「很多品牌都降價了！尤其沒有雙鋼印的降最多！」本站曾報導，原來雙鋼印實名制上路後，舊版口罩還有大量囤貨，一旦賣出去，年底就得回收，因此不少藥局出現拋售潮，導致搶手的特殊顏色出現2盒499元的佛心價。