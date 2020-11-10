女兒酒駕被抓罵哭派出所長！義警超硬背景曝　3線2高官靠他調台中

▲台中大墩民防分隊長鄭永和在責罵所長事件之後已請辭。（圖／翻攝鄭永和臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警局第四分局民防中隊日前聯誼餐會上，大墩民防分隊長鄭永和不滿女兒酒駕被黎明派出所查獲上銬，當場責罵黎明所長林澤聰直到落淚，消息傳出後，鄭10日請辭，身分也被起底，妻舅是行政院秘書長李孟諺，據了解，鄭有時在席間會對他人暗示他高層關係好，自誇台中警界某個3線2高官就是靠他升官的，鄭所經營的禮品店則說，老闆不在，別再打來了。

現年67歲的鄭永和是台中知名商人，平時熱心公益，2015年在市議員介紹下，接下大墩派出所民防分隊長一職，由於為人豪爽，照顧有加，不論對員警或是民防隊員的福利，吃喝玩樂都比其他民防單位還要好，逢年過節還送禮品，每個派出所的民防隊員額40人，在他帶領之下，個個擠破頭想要加入，一旦有人退出，後面等著遞補的人一長串。

地方人士說，鄭為人不錯，但就是喜歡被尊重的感覺，尤其是任職分隊長5年來，自掏腰包數百萬元，結果自己女兒因酒駕被抓，沒有受到禮遇，還被上手銬，當然會不爽。

這事件爆發後，鄭的身分也起底，妻舅是行政院秘書長李孟諺，由於鬧得沸沸揚揚，鄭也辭去分隊長一職，四分局已經核准，該民防分隊也全面改組，目前正在尋覓合適人選。

據了解，鄭有時在席間會有意無意的暗示，他高層關係好，還自誇台中警方某個3線2的高官，就是靠他才能高升回來台中等等，不過，在座員警雖然認為不可能，但也沒有反駁。

鄭所經營的禮品店接獲記者詢問電話時，語帶無奈的說，老闆不在，別再打來了，已接很多通電話，非常困擾。

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