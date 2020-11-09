年出百萬女兒酒駕未獲禮遇　派出所長認了「被義警抱怨」：失控淚崩

▲台中民防幹部被爆女兒酒駕被上銬，派出所長坦承淚崩：壓力大失控。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局10月底民防餐會上，大墩派出所的民防幹部不滿女兒酒駕被黎明派出所員警查獲上銬，覺得每年付出上百萬元會費竟未受禮遇，竟在宴席上叫來所長林澤聰「詢問」，林坦承，民防團體每年都非常支持警方各項任務，但員警依法執行勤務又沒錯，他夾在中間壓力很大， 一時失控才痛哭流淚。

林澤聰表示，9月中旬，同仁在轄區重劃區執行臨檢時，發現1名30多歲騎機車女子搖搖晃晃，騎到路中央，攔下後聞到酒味，經過酒測後，酒測值0.79，於是帶回派出所，過程並沒有銬上手銬。

林說，同仁在製作筆錄過程中發覺該女子眼神煥散，說話語無倫次，最後做完筆錄後，才依法上手銬送去分局，事後才得知原來是民防幹部的女兒。

林澤聰說，當天宴席上，他被叫去向該幹部解釋，他坦承，對方有抱怨為什麼沒有好好禮遇他女兒.....等語，深覺同仁依法執行沒有錯，但民防幹部每年出錢出力，夜晚還跟他們一起出勤，付出非常多，竟一時語塞，淚流滿面說「我錯了，我請辭」。

第四分局表示，外傳人在現場的分局長坐視不管特別提出澄清，當時分局長坐在主桌，距離起口角的地點約有20公尺，根本不知情，後來得悉後，已當場要求妥善處理。

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