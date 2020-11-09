獨／女兒酒駕被上銬！小義警罵哭派出所所長　分局長變隱形人

▲台中市某家餐廳日前的民防餐會上，發生所長被民防幹部痛罵的場面。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某分局日前民防餐會上，A派出所的民防幹部不滿女兒因酒駕被B派出所員警查獲還上手銬，覺得每年付出上百萬元會費竟未受禮遇，竟在宴席上狂飆B所長，B所長被罵得聲淚俱下，不甘受辱的說「我錯了，我請辭」，現場分局長竟然不發一語，坐視不管，隔壁桌1名大學女生說，心目中的警察正義形象竟淪落至此。

A派出所1名民防小隊長，任職期間出錢出力每年上百萬元，但不滿女兒9月間酒駕被B派出所的員警查獲，過程中還被銬上手銬、上腳鐐、搜身，覺得不被禮遇，在10月底的一次餐會上，在上百人面前，叫來B所長一頓痛罵，罵得所長備受委屈，聲淚俱下。

B派出所的民防幹部們跳出來幫B所長說話，「有錢就了不起嗎？」兩個派出所民防幹部各自為自己的所長嗆聲，互摔酒杯、大罵三字經，場面相當難堪、混亂，差點打起來，幸好被人架開，現場有市議員和兩個派出所主管和分局長，而分局長竟坐視不管，任由自己的所長被人辱罵。

警方表示，當晚實施酒駕臨檢，測得該女子酒測值0.79涉及公共危險罪，並沒有如女子所說，上腳鐐、搜身，只有在移送分局時才有銬上手銬。

隔壁桌上1名大學女生見狀，嚇得說不出話，她說，小時候如果不聽話，常被父親「恐嚇」說要叫警察來，如今這種正義形象蕩然無存，原本還想要報考警察，維護社會治安的念頭也就此打住。

據了解，現場分局長不吭一聲，是否畏懼於該民防幹部良好的政商關係，有待釐清。

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