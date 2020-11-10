　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

8男女野溪溫泉泡湯…遇「溪水暴漲」受困5hrs！警消深夜摸黑救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

警消抵達位在深山的花蓮萬里野溪溫泉救人。（圖／翻攝畫面）

▲警消抵達位在深山的花蓮萬里野溪溫泉救人。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

8名男女遊客昨（9）日相約赴花蓮萬里溪溯溪，並在當地享受野溪溫泉，未料山區突降大雨導致水流暴漲，加上天色轉黑找不到出路而受困。警消晚間獲報急赴救援，終於在深夜近11時成功抵現場，在深及胸腹的湍流中成功將遊客們救出。

花蓮警消表示，該批遊客共5男3女，其中6人來自新北市，他們在2名花蓮當地友人帶領下赴萬榮鄉萬里溪溯溪、泡湯，未料傍晚近6時打算回程時，受困溪床中央的沙洲。

其中1名男遊客奮力脫困後，下山求救，警消獲報於晚間8時許集結人力赴現場救援，救難人員穿過湍急溪流，終於在晚間10時許抵達受困地點，並以繩索、救生衣等助待援的7人脫困，結束驚魂夜。

花蓮縣消防局強調，萬里溪上游的野溪溫泉徒步約需1小時半才能抵達，建議遊客若要前往，最好一早就出發，因秋冬天色轉黑較快，遊客在不熟悉路況、安全渡溪方式等情況下，很容易受困，且前往泡湯溯溪時，最好帶齊繩索、手電筒、防寒衣或救生衣等設備，以防意外發生。

延伸閱讀
張葳葳罹癌化療「比死痛苦」　吳宗憲答應三件事…自認不是好尪
日劇女神荒淫醜照外流　床戰台灣富少「腿開露陰」毀形象…衰6年逆轉再起
25歲女教師畸戀學生！武術課激吻奪初夜　15歲弟崩潰「想自宮逃魔掌」

►雙11眾多夯品現省11%　

ET快訊
玖壹壹春風爆動手術開刀！　經紀公司證實
國光客運「3路線」　明天全天免費搭
雙11大戰今搶最划算　10大電商精選32件夯品
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽被分手…他怒轟：我上班妳在家偷人！超扯留言曝　下場超慘

8男女野溪溫泉泡湯…遇「溪水暴漲」受困5hrs！警消深夜摸黑救援

臨停讓老婆下車買水果　他「往前開50公尺再加速」挨罰2萬扣照6月

台中3煞夜砸賓士丟雞蛋！車主怒喊莫名其妙：請自首道歉再賠錢

假檢詐78萬得手...當街被壓制：犯什麼法自己知道！　遭假警洗劫

科技老闆偷吃部屬...珍藏「裸擁苟且」照　人妻怒：她是我伴娘

辛亥路遊覽車轉彎「騎上分隔島」　交通大打結...警火速排除

正妹復健下身遭襲！驚喊「在幹嘛」...治療師耳邊道歉再摸兩點

醉漢恐嚇警「殺你、全家死光光」 公然侮辱+恐嚇危安判拘30天

過斑馬線遭撞飛！桃園男「腦漿外露、脊椎變形」慘死…超速男下場曝

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

不爽被分手…他怒轟：我上班妳在家偷人！超扯留言曝　下場超慘

8男女野溪溫泉泡湯…遇「溪水暴漲」受困5hrs！警消深夜摸黑救援

臨停讓老婆下車買水果　他「往前開50公尺再加速」挨罰2萬扣照6月

台中3煞夜砸賓士丟雞蛋！車主怒喊莫名其妙：請自首道歉再賠錢

假檢詐78萬得手...當街被壓制：犯什麼法自己知道！　遭假警洗劫

科技老闆偷吃部屬...珍藏「裸擁苟且」照　人妻怒：她是我伴娘

辛亥路遊覽車轉彎「騎上分隔島」　交通大打結...警火速排除

正妹復健下身遭襲！驚喊「在幹嘛」...治療師耳邊道歉再摸兩點

醉漢恐嚇警「殺你、全家死光光」 公然侮辱+恐嚇危安判拘30天

過斑馬線遭撞飛！桃園男「腦漿外露、脊椎變形」慘死…超速男下場曝

苦苓／馬英九幫九二共識辦了告別式

柯文哲笑稱：「瘋狗才衝得贏」是指川普　下秒急認「我又失言啦！」

萬里大鵬國小「全身紅螃蟹」現縱　海大專家揭牠悲慘的奇幻旅程

東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

發票中1萬！她看日期爆哭「我錯了」…網曝方法：財神路過不漏接

爸媽注意！幼兒類流感升溫、疫苗接種仍低　首打族接種率僅18.2%

立陶宛新執政聯盟：支持「為自由而奮鬥」的台灣人民

拜登勝選》畢殿龍／川普不認輸　中俄領導不祝賀拜登讓大選繼續飛

陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

宜蘭15歲女學生　不明墜樓身亡

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

台大碩士生下載影劇　侵權近10億被訴

科技老闆偷吃部屬珍藏裸擁照　人妻怒：她是我伴娘

劈腿帶回家被抓包　台北歐洲學校法籍高層爆打女友

女警倒地40秒後遭2車輾斃畫面曝　5大1小目睹嚇壞

嘉義女警下班撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡

更多熱門

相關新聞

惡犬當街撲倒男童！目擊者驚：肉都沒了

惡犬當街撲倒男童！目擊者驚：肉都沒了

大陸江西省九江市一名男童，近日在放學回家路上，突然遭到一隻黑狗攻擊，體型嬌小的他倒在地板，惡犬張大嘴狠狠撕咬，路人看見這一幕嚇壞，立刻拿起一旁掃把衝上前去，死命往黑狗身上打，但牠怎麼樣都不肯鬆口，其他民眾見狀也前來驅趕，最後終於趕跑惡犬，緊急將男童送醫治療。

葉童乾枯鬆垮近照曝　網嘆：白娘子先老了

葉童乾枯鬆垮近照曝　網嘆：白娘子先老了

二宮和也配音《惡童當街》太入戲

二宮和也配音《惡童當街》太入戲

婚宴菜單如「摩斯密碼」！他曝驚人價位

婚宴菜單如「摩斯密碼」！他曝驚人價位

宏達電10月營收下滑　王雪紅回鍋接任執行長未能止血

宏達電10月營收下滑　王雪紅回鍋接任執行長未能止血

關鍵字：

周刊王花蓮野溪溫泉萬里溪

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

即／川普宣布　美防長被解職

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面