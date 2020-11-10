惡犬當街撲倒男童！張大嘴「瘋狂撕咬」　目擊者驚：肉都沒了

▲男童力氣根本敵不過狗，因此被拽倒在地上。（圖／翻攝自時間視頻）

圖文／CTWANT

大陸江西省九江市一名男童，近日在放學回家路上，突然遭到一隻黑狗攻擊，體型嬌小的他倒在地板，惡犬張大嘴狠狠撕咬，路人看見這一幕嚇壞，立刻拿起一旁掃把衝上前去，死命往黑狗身上打，但牠怎麼樣都不肯鬆口，其他民眾見狀也前來驅趕，最後終於趕跑惡犬，緊急將男童送醫治療。

▲一名男子衝上前，用掃打狂打大狗，試圖驅趕牠。（圖／翻攝自時間視頻）

綜合陸媒報導，事發於九江市濂溪區宏達路一處汽車批發市場，男童於本月6日下午4點半左右經過此地，突然間有1隻黑狗朝他衝了過去，張大嘴咬住了小腿，男童被拽倒在地，多名路人拿著掃把、棍子上前驅趕，惡犬還是咬著不放，約莫過了30秒後，黑狗才被拉離開現場。

▲大狗身上疑似有牽繩，狗種類為羅威納，屬讓城市禁養犬。（圖／翻攝自時間視頻）

這驚險過程全被行車紀錄器拍下，儘管路人緊急上前幫忙，但男童的傷勢仍相當嚴重，目擊民眾指出，「這隻狗相當兇猛，孩子大腿受傷，有2處約硬幣大小的洞，一部分的肉都沒了」，所幸男童被送醫治療後，目前並沒有生命危險，不過由於身上有多處都被咬傷，還須等待一段時間才能康復。

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