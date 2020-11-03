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橋梁護岸崩塌婦騎車摔死　屏東縣府須國賠265萬確定

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▲政府防疫總動員，急找武漢返回台商下落。圖屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東縣政府需國賠265萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

饒姓婦人2017年11月間騎腳踏車出門，卻被人發現陳屍在附近產業道路中的橋梁下排水溝。經過調查後，發現橋樑旁護岸因大雨而崩塌，久未修復，導致婦人騎車時摔落。家屬請求國賠，一二審法院均認定屏東縣府有疏失，判准國賠265萬餘元。案經上訴，最高法院3日駁回縣府上訴確定。

判決指出，本案發生於2017年11月23日，上午7時許，饒姓婦人騎乘腳踏車外出，但沒多久，家屬就接到通知，指稱婦人摔落屏東縣屏東市信和里某產業道路電桿旁橋樑，陳屍在橋梁下番仔寮區域排水之排水溝。

經過調查後，發現婦人疑似因為橋樑未設置護欄，橋面及路面又有高低落差，且與橋面接軌之護岸於2017年6月因豪雨崩塌後未經修復，最後婦人騎腳踏車經過時，才會從橋面與護岸接軌崩塌處跌落，最後陳屍在橋下。婦人的丈夫與4名子女不滿，認為維護管理橋梁的屏東縣政府，以及該地地主台糖公司均有疏失，因此提出國家賠償訴訟，請求賠償1千餘萬元。

法院審理時，屏東縣府與台糖公司均拒絕賠償。屏東縣府辯稱，該地為台糖所有，應由台糖負責賠償；另外當時護岸崩塌後，縣府就以混凝土進行灌注，防止繼續坍塌，並無疏失；至於台糖則主張，出事的橋樑為屏東縣府於1990年借地興建，應該由屏東縣府負責維護，與公司無關。

一審法院審理後，認定該橋樑確實屬於公共設施，應該由屏東縣府負責修護；而該橋樑護岸崩塌後，屏東縣府雖以混凝土進行灌注，但護岸上仍有缺口，一直到事發後2週，屏東縣府才於2017年12月5日發包護岸上加設L型駁坎工程，並於次年3月底才完工。因此可見屏東縣府當時灌注的工程確有疏失，才會需要後續的整建工程，法院因此認定屏東縣府須單獨負擔賠償。

經過計算後，一審法院判決屏東縣府須國賠265萬餘元，其中包含250萬元精神慰撫金。案件上訴二審，高雄高分院仍判決屏東縣府須國賠265萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，屏東縣府須國賠265萬餘元確定。

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