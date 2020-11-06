捕獸鋏殘害人畜、野生動物死亡　屏東查獲410具「絕命刑具」

▲動物遭捕獸鋏夾傷或致死案例頻傳。（合成圖／台灣動物緊急救援小組、屏東縣政府農業處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為遏止捕獸鋏危害各種動物行徑，除加強宣導相關禁令外，今年隨機抽查縣內五金零售業，共查獲410具非法販售獸鋏，依動保法裁罰違法商家，籲請民眾若發現販售、持有、使用、製造捕獸鋏，可撥打(08)765-3860通報專線，縣府會立即派員稽查。

農委會2011年6月公布獸鋏禁令，但動物遭獸鋏夾傷或致死案仍頻傳。縣府農業處表示，有的民眾因捕鼠需求或防範野生動物危害作物或流浪犬貓困擾，放置便宜容易取得的獸鋏，獸鋏或山豬吊的無差別捕捉獵物陷阱，由於無法確保只捕抓到目標物種，往往不慎傷及無辜的人畜犬貓。

▲屏東縣政府農業處今年以來查獲捕獸鋏堆成一座小山。（圖／屏東縣政府農業處提供）

其實預防鼠害可使用毒餌、捕鼠籠、黏鼠板，如山區防制猴害，林務局提供合法農地電圍網補助，呼籲民眾勿隨意使用獸鋏，以免觸法及造成無辜動物斷肢或死亡。

農業處說，如違反動物保護法規定，製造、販賣、陳列、輸出入獸鋏，經查證屬實最高處7萬5千元罰鍰，5年內故意再犯者處2年以下有期徒刑；而使用獸鋏，造成動物死亡或肢體殘缺者，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

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