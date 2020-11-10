清境綿羊秀挨批粗暴　馮世寬：羊弄完馬上找東西吃「可見很喜歡」

▲退輔會主委馮世寬。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

清境農場綿羊秀日前遭動保團體批評以粗暴、戲謔方式趕羊、剃羊毛，要求終止綿羊秀。對此，退輔會主委馮世寬10日在立法院受訪時表示「不可能」，他強調，如果羊很痛就會發出叫聲，但清境農場的羊都沒有叫，弄完後還馬上找東西吃，「可見牠也很喜歡，這麼熱的天，把身上這麼多的毛給剃掉。」

馮世寬表示，大家認為觀感不好的可以取消，但這是也是有經過申請、有執照的，澳洲也沒有因此停止剃羊毛秀，「曾有人傳照片給我看，一隻走失的羊，5、6年回來以後滿身都是病，羊毛自己脫落，好臭好髒。」

馮世寬說，為什麼叫綿羊，就是因為人類需要用羊毛，但不可以虐待牠，他曾在其他農場看過表演，也有人故意把羊丟到地上、很用力翻身，假如羊很痛會發出叫聲，殺雞雞都會叫，這麼大一隻羊，如果把它弄痛了、扭轉了，它會不會叫？

馮世寬說，清境農場的羊弄完後都沒有叫，還可以馬上找東西吃，「可見牠也很喜歡，這麼熱的天，把身上這麼多的毛給剃掉。」

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