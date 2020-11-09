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清境農場綿羊秀「手插嘴」惹議　真實原因曝！承諾不對羊開玩笑了

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

南投縣清境農場「青青草原綿羊秀」是否終止，近日掀起各界正反意見熱議，截至9日清晨5時47分，網路上的連署附議已達到3321人。而對於外界批評，清境農場也有話要說，強調工作人員剃毛時將手插進羊嘴，是要檢查羊的牙齒是否健康，有些民眾看起來戲謔的行為，其實都是為了羊好，後續也會把護網換成軟質的護欄，避免綿羊撞傷。

清境農場綿羊秀爭議。（圖／翻攝自Facebook／清境農場）

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▲綿羊秀中的剃羊毛活動掀起各界正反意見討論。（圖／翻攝自Facebook／清境農場）

「青青草原綿羊秀」是由剃羊毛及牧羊犬趕羊兩個橋段組成，自1998年推出後廣受歡迎，至今已運行22年，每到假日總是吸引不少遊客前往觀賞。不過，台灣動物平權促進會、鳥語獸躍、純素世界倡議聯盟、台灣懷生相信動物協會等動保團體指出，在工作人員一聲令下之後，牧羊犬於草原上追趕成群的綿羊，看似稀奇卻十分殘忍，「追趕羊群的過程總有綿羊落單，牧羊犬就會鎖定牠追趕，使得綿羊驚恐急跳腳，或是一頭撞上鐵欄。」

動保團體控訴，工作人員在剃毛秀時，會將手插進綿羊的嘴巴「看牙齒」戲謔，又會壓在地上剃毛，最後把羊毛當「假髮」放在羊頭上逗觀眾笑，整段過程都相當粗魯，「清境農場為公有事業，又是許多父母帶著孩子遊憩的場域，相關單位應展現尊重生命教育的決心，立即終止綿羊秀。」

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲清境農場綿羊秀很受民眾歡迎。（圖／記者李宜秦攝）

對此，清境農場8日表示，已經對表演內容進行調整，例如不對綿羊開玩笑、趕羊秀挑選高穩定度工作犬、換為軟網避免綿羊撞傷；此外，關於外界指控的戲謔行為，相關人員解釋，綿羊每年需定期剃毛兩次，是為了避免罹患皮膚疾病，而綿羊解說也是由紐西蘭特聘專業畜牧農進行，技巧性按趴不會傷害羊隻身體，還能固定羊隻避免被電剪割傷。

綿羊秀主持人也向《東森新聞》透露，現場都可以拍照、錄影，希望大家不要只「看圖說故事」，之所以將手插進羊嘴，是為了分辨羊隻的年齡，同時檢查牙齒、牙齦回血是否有異，確認牠們的健康狀況。至於要不要終止綿羊秀，民眾們的看法也很分歧，有人覺得清境農場環境好，平時也會放羊，不算虐待；但也有人認同動保團體的看法，覺得應該要尊重生命，減少不人道的作為，避免對動物造成傷害。

目前，民眾在國發會公共政策網路參與平台發起的「終止清境農場綿羊秀表演」連署，截至9日清晨5時47分已有3321人達成附議，在倒數34天內還要募集1679人附議才算達標，並進入回應階段。

▼網路連署進度。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台網站）

民眾在國發會公共政策網路參與平台發起的「終止清境農場綿羊秀表演」連署。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台網站）

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