回嘴「改天趕羚羊草枝擺」！男挨告扯：揪遊清境農場…法官打臉

▲鄭姓男子開嗆社區管委會徐姓男子「趕羚羊」、「草枝擺」等語遭告，法庭上辯稱「這些清境農場都有」。（圖／記者李宜秦、陳涵茵攝）

記者徐愷昕／桃園報導

鄭姓男子與徐姓男子皆是桃園某社區管委會委員，2人因社區油漆工程施作發生爭執，不料，鄭男竟為此在管委會LINE群組裡向徐男的貼文回應，「改天帶你去趕羚羊」、「還是看草枝擺都可以」等語，遭徐男蒐證提告侮辱。法庭上鄭男辯稱「清境農場都有這些東西」，他出言其實是想揪大家出遊，但法官不採信他說詞，審結判罰7000元。可上訴。

鄭男與徐男同為桃園某社區管委會成員，其中鄭為顧問委員、徐為機電委員，2人一日在社區LINE群內討論油漆工程時，鄭男因不滿自己提問，徐男卻要他自己看會議紀錄，竟為此動怒回應，「感」、「改天帶你去趕羚羊」、「還是看草枝擺都可」等語。徐男不甘受辱，蒐證後至桃園分局報案提告。

法庭上鄭男辯稱，當天講「感」是「幹」的意思，只是打錯字，並強調而這是他的口頭禪，至於其他部分，他是真的想找徐男以及社區委員們一起去看趕羚羊或是草枝擺，清境農場都有這些東西，由於先前主委有提到要帶大家出遊，所以才這樣回應，沒有要侮辱人的意思。

桃園地院審理時認為，鄭男在討論油漆工程的情境下對徐男說這些話，言語已具針對性，明顯是基於表達己身不滿，這些聽聞者都可感受出來，故認定這些均屬攻擊性言詞，已非單純的口頭禪。

法官指出，「趕羚羊」、「草枝擺」等詞，分別是台語「X你娘」、「臭X掰」的諧音用詞，均屬粗俗言語，在社會通念及口語意義上，含有輕侮、鄙視對方之意，考量鄭犯後雖不願坦承犯行，但仍積極與徐男調解，審結依侮辱罪判罰7000元。可上訴。

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