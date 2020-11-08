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未結帳先開來吃！她曝「超市奇景」直批偷竊　網兩派：國外很正常

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▲▼好市多,結帳。（圖／記者黃可昀攝）

▲照理說要先結帳才能把東西開來吃。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者黃可昀／綜合報導

逛大賣場時口很渴，先拿架上的飲料來喝再用空瓶結帳可以嗎？一名女子表示，他發現很多長輩逛超市時，看到想吃的食物會先打開來吃或喝，事後再拿食物包裝到櫃檯結帳，「這個不是偷竊嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，她觀察到不少長輩或是在國外的人都會有個詭異舉動，就是逛超市時邊逛邊吃未結帳的食物，「可是最後有拿空盒子空瓶子去結帳」，在她的認知裡，應該要付完錢才可以把飲料或食物拆封，結帳前就先打開包裝是違法的，「這個不是偷竊嗎？還是這進入我法律知識盲區？」

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▲▼未結帳先開來吃。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲店家通常會通融。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文引發兩派網友熱議，一派認為「以法律層面來說不行，在購買前東西是商家的，但就結論而言，他們有付錢取得物品，只能說觀感不好吧」、「在國外很正常，很多人都這樣，在台灣不知道，但如果有付錢應該還好」、「我是覺得最後是有付錢，也沒有特意隱藏的行為，可以接受。」

另一派則覺得，商品本來就要花錢購買才是自己的，應該結帳完才能開來吃，「我的觀念是沒結帳的東西就不是我的，不會私自打開食用或使用」、「沒有結帳之前，該物品的所有權是商家吧」、「如果所有人都沒有道德觀，直接在賣場開來吃，有時候只有兩位店員，要怎麼抓誰的商品未結帳？」

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