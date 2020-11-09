懷疑男友報備不誠實！要求裝「定位APP」…過來人推1優點：超方便

▲原PO找男友一起使用定位APP。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不少情侶或是夫妻，擔心另一半的行蹤，或是想知道對方在哪裡做什麼，會一起使用「定位軟體」，一名女網友表示，最近跟男友提起，想一起安裝定位app，卻被男友拒絕「這樣很沒隱私，很無聊」，但她認為男友一直拒絕的態度很可疑，想問問大家「情侶互相定位會很沒隱私嗎？」

原po在「Dcard」上發文，懷疑男友的報備有問題，「有的時候從我家回去20分鐘，有的時候不到10分鐘」，想說找男友一起用定位APP，沒想到男友卻當場拒絕，認為這樣很沒隱私又很無聊。對於男友拒絕使用的行為很懷疑，「覺得他不下載很像有鬼 」，雖然最後男友還是妥協，但她也好奇想知道，「大家也覺得這樣沒隱私嗎？」

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▲其中有網友指出，如果要聚會或是約會的時候，看定位超級方便。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，有網友認為這樣定位對方「很像變態」，把自己搞得疑神疑鬼的沒有比較好，「沒信任妳交X小男友」、「感情最基本的就是信任吧」、「這app的確變態，超級沒隱私，萬一定位出現bug，容易吵架」、「報備如果是用這種方式，那也是被動的」、「情侶是個體不是連體嬰欸」。

但也有網友認為，若是要約會時可以知道對方到哪了，且如果對方出意外時也可以得知，不是為了要監視或是查勤，「建立在彼此都信任下再使用軟體比較好，不然每天只是折磨自己」、「約會找人的時候真的超方便的」、「主要就是一種安全感吧，也會想知道對方現在人在哪，有沒有平安到達目的地」、「我是自己想要讓另一半方便知道我在哪，我怕我哪一天不見」。