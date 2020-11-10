「推特上」被撤職…艾斯培：尊重總統決定！　裴洛西痛批製造混亂

▲國防部長艾斯培選後立刻遭川普撤職。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普9日在推特宣布，國防部長艾斯培（Mark Esper）被撤職，並由國家反恐中心主任米勒（Christopher C. Miller）暫代職務。艾斯培隨後在信件中回應表示，他尊重憲法也接受總統的決定。

川普9日在推特發文指出，「米勒將代理國防部長（已獲得參議院一致通過），立刻生效」、「艾斯培已經被解職，我要感謝他的辛勞。」艾斯培也透過信件回應表示，他依從憲法的規定替國家服務，所以他也接受川普做出的決定。

根據CNN報導，艾斯培在信件中沒有提及任何和川普的爭執，僅簡單表示，過去18個月裡國防部完成了很多事，包含改善裝備與專業能力，並聯合了各軍種的力量，從根本上改變並準備好應對未來的軍事改變。

NBC指出，川普敗選後，白宮上下都早已做好人事大變動的準備；尤其跟川普在許多政策理念都不同的艾斯培，其實都已經寫好辭呈。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則痛批，川普到最後一刻都還在製造混亂，「過渡期間保持政府的問定性和延續性事才是最重要的。」

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