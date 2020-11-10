川普爆疫苗是故意拖到現在公布！　「FDA不想讓我在選前有優勢」

▲川普認為，輝瑞等公司與FDA故意拖到大選結束才要公布疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國輝瑞藥廠（Pfizer）於9日宣布，與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗最終階段的人體實驗結果，有效率超過90％，對此，川普稍早卻在推特發文控訴，美國食藥管理局（FDA）不想讓他在大選前獲得疫苗優勢，「如果拜登當上總統，你們接下來4年內都不會有疫苗，官僚主義會毀掉數百萬人的生命！」

川普9日稍早於推特連PO3則有關輝瑞公布疫苗進度的推文表示，自己早就說過，輝瑞和其他公司只會在大選之後宣布疫苗（消息），因為他們之前沒有勇氣這麼做，「FDA應該早就要宣布，不是為了政治目的，而是為拯救生命！」

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

川普在第2則推文中提到，如果是拜登當上總統，那麼在接下來4年內美國都不會有疫苗可以施打，FDA也不會那麼快就批准，而這樣的官僚主義會毀掉數百萬人的生命。在第3則推文中川普更直言，「FDA和民主黨就是不想讓我在大選前獲得疫苗優勢（Vaccine WIN），所以在5天後才公布，正如我之前一直在講的那樣！」

然而，在此之前，川普稍早曾在推特上用英文大寫發文，「股市大漲，疫苗即將上市，研究報告90%有效，好消息！」當時他聲稱，疫苗消息公布是一個「好消息」。

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

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