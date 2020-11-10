一面倒川普勝選　陸學者：全世界就這兩地方押錯寶

▲川普最後落選，大陸學界普遍認為「蔡英文政府押錯寶。」（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國大選結果出爐，大陸學界普遍認為「蔡英文政府押錯寶。」原先，一面倒傾向川普會連任，之後再轉向拜登表示祝賀。對此，大陸時事評論員劉和平接受大陸媒體受訪表示，「不管是民進黨當局或是以色列，最終結果都是希望越大失望越大，不僅願望落空，而且面臨著如何跟未來的拜登政府修復關係的問題。」

大陸媒體直新聞報導引述，劉和平首先指出，這次美國選舉，全世界上一面倒地押注特朗普勝選，一個是以色列，另一個就是民進黨當局。以色列是因為川普在任期內，兩肋插刀做了不少好事情，包括廢除伊核協議，將美國大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷，促成以色列與部分阿拉伯國家建交等等，蔡英文當局是因為「感恩於」川普在任期的末段曾經猛打「台灣牌」來報復大陸。

劉和平近一步指出，近年來蔡英文當局不僅在美國總統大選問題上屢屢押錯寶，四年前錯押了希拉蕊，今年又錯押川普。「還有一個更大的賭注押錯了方向急需糾正，那就是在大陸與美國之間，一面倒地把寶押在了美國身上，一面倒地奉行了親美路線。這是當前兩岸問題的癥結。」

▲大陸學界認為，蔡英文政府必須重新修復與拜登政府的關係。（合成圖／路透）

有境外媒體揣測，拜登就職美國總統後，蔡英文有可能會模仿當年給特朗普打電話的做法，再次給拜登打電話表示祝賀。這種情況有可能會發生嗎？

劉和平表示，「我認為這種可能性還真的不能排除。」雖然外界普遍認為，川普做事風格喜歡猛打猛衝，做事情反復無常不可捉摸。相較性情溫和的拜登，行事作風會比較謹慎保守，不太可能會做出過激的事情來。

未來，拜登對華政策下的台灣問題怎麼解決？劉和平認為，「畢竟中美意識形態持續對抗、台灣一直是美國對華意識形態戰的橋頭堡以及美國從來沒有放棄打台灣這張牌，這三件事情是確定的，不會因為拜登或是川普、民主黨或是共和黨的執政而發生改變。」

最後，劉和平分析，在這種情況下，不排除未來的拜登政府會把蔡英文跟川普通電話這件事情，作為慣例保留下來。尤其是在拜登政府看來，這一做法可以給大陸來一個下馬威，以便於他們在接下來的中美博弈中能夠爭取到更多的籌碼和利益。